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252 удара ножом: в Днепре мужчина убил собственную мать

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В Днепре 24-летний мужчина убил свою мать, нанеся ей 252 удара ножом.

Преступление произошло несколько дней назад в квартире на улице Артековской, сообщает Информатор.

252 удара ножом: в Днепре мужчина убил собственную мать

mukachevo.net

По словам очевидцев, между молодым мужчиной и его матерью произошла ссора, в ходе которой он схватил нож, вбежал в ванную и начал наносить удары жертве. После этого преступник бросил нож и сбежал.

Женщина 1973 года рождения погибла на месте.

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В настоящее время мужчина задержан и находится под стражей. Ему уже сообщили о подозрении по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса и сейчас держат под стражей.

Досудебное расследование продолжается.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на пляже Днепра жестко избили мужчину и женщину.

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Место
Украина Днепр
Теги
Днепр убийство полиция
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