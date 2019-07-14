252 удара ножом: в Днепре мужчина убил собственную мать

В Днепре 24-летний мужчина убил свою мать, нанеся ей 252 удара ножом.
Преступление произошло несколько дней назад в квартире на улице Артековской, сообщает Информатор.
mukachevo.net
По словам очевидцев, между молодым мужчиной и его матерью произошла ссора, в ходе которой он схватил нож, вбежал в ванную и начал наносить удары жертве. После этого преступник бросил нож и сбежал.
Женщина 1973 года рождения погибла на месте.
В настоящее время мужчина задержан и находится под стражей. Ему уже сообщили о подозрении по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса и сейчас держат под стражей.
Досудебное расследование продолжается.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на пляже Днепра жестко избили мужчину и женщину.
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