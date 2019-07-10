12 обысков и контрафакт на 1,6 млн гривен: правоохранители пресекли незаконную торговлю в Каменском

Правоохранители провели 12 обысков в Каменском, в ходе которых обнаружили контрафактные подакцизные товары.

Общая стоимость изъятых сигарет и алкоголя составляет более 1,6 млн гривен. Об этом сказано в сообщении пресс-службы Главного управления Государственной фискальной службы в Днепропетровской области.

Оbozrevatel

"В результате проведения 12 обысков по местам хранения и сбыта фальсифицированных подакцизных товаров, из незаконного оборота изъято почти 50 тысяч пачек табачных изделий и 10 дал. фальсифицированных алкогольных напитков на общую сумму 1,65 млн грн", - сказано в нем.

Отмечается, что в рамках проведения операций "Акциз - 2019", "Сеть" и "Рубеж - 2019" сотрудники фискальной службы выявили факты незаконной деятельности группы лиц, которые в течение 2019 года массово сбывали поддельные сигареты.

Товары распространялись через сеть киосков в разных частях Каменского, а также через интернет.

Для хранения фальсифицированных товаров нарушители использовали гаражные боксы, расположенные в гаражных кооперативах города.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в бутылках с пивом, вином и другими спиртными напитками содержатся токсичные вещества.

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