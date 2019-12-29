4G под землей: в Днепровском метро запустили скоростной интернет

Один из трех крупнейших операторов мобильной связи Украины запустил в тестовом режиме скоростной мобильный интернет на двух станциях Днепровского метрополитена.

Мобильный оператор lifecell планирует полностью покрыть метрополитен Днепра 3G/4G связью. Об этом сообщила пресс-служба lifecell.

Оператор обеспечил своим абонентам доступ к 3G и 4G интернета на станциях "Вокзальная" и "Метростроителей", а также на перегоне между ними.

Следующей станцией, на которой планируют обеспечить 3G/4G связь, станет станция "Металлургов". Ожидается, что скорость мобильного интернета в метро составит до 70 Мбит/сек.

Метро в Днепре Фокус

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