Главная Новости
29 декабря • обновлено в 11:58
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Днепр

4G под землей: в Днепровском метро запустили скоростной интернет

437
Читать материал на украинском

Один из трех крупнейших операторов мобильной связи Украины запустил в тестовом режиме скоростной мобильный интернет на двух станциях Днепровского метрополитена.

Мобильный оператор lifecell планирует полностью покрыть метрополитен Днепра 3G/4G связью. Об этом сообщила пресс-служба lifecell.

Оператор обеспечил своим абонентам доступ к 3G и 4G интернета на станциях "Вокзальная" и "Метростроителей", а также на перегоне между ними.

Новости
У Дніпропетровській області кіберполіція "накрила" мережу дитячих порностудійа

Следующей станцией, на которой планируют обеспечить 3G/4G связь, станет станция "Металлургов". Ожидается, что скорость мобильного интернета в метро составит до 70 Мбит/сек.

Метро в Днепре

Метро в Днепре

Фокус

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре 31-летний мужчина украл с банковских счетов более миллиона гривен.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Место
Украина Днепр
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги