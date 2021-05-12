Журналист возле Офиса генпрокурора назвал Медведчука 'дьяволом', который 'погибнет в аду'. Курьезное видео

Журналист Богдан Кутепов пришел под стены Офиса генерального прокурора и начал выкрикивать, что Виктор Медведчук – "фашистский дьявол". Туда ранее прибыл и сам нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Видео с журналистом опубликовал Telegram-канал "Страны". В этот момент перед зданием ведомства стояли другие нардепы, в частности, Илья Кива и Вадим Рабинович (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"ОПЗЖ – на нары! Медведчук – фашистский дьявол! Вы все погибнете в аду! Россия – агрессор!" – прокричал Кутепов.

Это вызвало смех присутствующих возле ОГП, а Кива назвал журналиста "идиотом" и попросил напомнить его фамилию.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику (18+)

Напомним, что 12 мая Медведчук прибыл к Офису генпрокурора, чтобы дать показания по делу о государственной измене.

Как сообщал OBOZREVATEL :

Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку 11 мая подписали подозрение в государственной измене и хищении ресурсов в Крыму. Также у медведчука прошли обыски.