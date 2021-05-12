Журналист возле Офиса генпрокурора назвал Медведчука "дьяволом", который "погибнет в аду". Курьезное видео
Журналист Богдан Кутепов пришел под стены Офиса генерального прокурора и начал выкрикивать, что Виктор Медведчук – "фашистский дьявол". Туда ранее прибыл и сам нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь".
Видео с журналистом опубликовал Telegram-канал "Страны". В этот момент перед зданием ведомства стояли другие нардепы, в частности, Илья Кива и Вадим Рабинович (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"ОПЗЖ – на нары! Медведчук – фашистский дьявол! Вы все погибнете в аду! Россия – агрессор!" – прокричал Кутепов.
Это вызвало смех присутствующих возле ОГП, а Кива назвал журналиста "идиотом" и попросил напомнить его фамилию.
Внимание! Видео содержит нецензурную лексику (18+)
Напомним, что 12 мая Медведчук прибыл к Офису генпрокурора, чтобы дать показания по делу о государственной измене.
Как сообщал OBOZREVATEL :
Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку 11 мая подписали подозрение в государственной измене и хищении ресурсов в Крыму. Также у медведчука прошли обыски.
СБУ опубликовала разговор Медведчука с высокопоставленным чиновником российского правительства о переоформлении предприятия для захвата оккупантами собственности в Крыму.
Руководство правоохранительных органов – СБУ и ОГП – провело брифинг и рассказало подробности расследования. Была раскрыта информация о местонахождении Медведчука и Козака.
Сам нардеп от ОПЗЖ выразил убеждение, мол, происходящее с ним – это политическая расправа власти с оппонентами.