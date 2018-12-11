Выборы президента Украины: всплыло голое видео с кандидатом. 18+

В сети всплыло видео с кандидатом в президенты Украины на выборах 2019 года Александром Шевченко, где он плавает в бассейне под снегом полностью обнаженным.

Ролик был опубликован на канале "Франик ТВ" в YouTube, а снят — на закарпатском горнолыжном курорте "Буковель" (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы. 18+). Судя по голосу за кадром, "оператором" является товарищ Шевченко, который объявляет, что "Александр Леонидович выплывает на снег".

"Всем жителям Коломыи и Франковска, всем жителям Украины — привет из "Буковели!" — обратился мужчина, махая рукой в камеру.

Александр Шевченко Скриншот

Александр Шевченко Скриншот

Александр Шевченко является совладельцем горнолыжного курорта "Буковель", меценатом и внефракционным народным депутатом. О решении идти в президенты от партии "Укроп" он заявил в начале декабря.

Александр Шевченко Politeka

Как писал OBOZREVATEL, известный украинский музыкант, лидер группы "ТИК" Виктор Бронюк намекнул на то, что подумывает о борьбе за кресло президента Украины. Такой вывод сделали его подписчики на основании фото, которое артист опубликовал на своей странице в соцсети.