В соцсетях стал популярным видеоролик, демонстрирующий, как выглядит сумка кенгуру изнутри. Пользователям показалось, что вместо уютного кармашка у мамы-зверя попросту дыра в животе, на которую страшно смотреть.

Видео опубликовал в TikTok Александра Калин из США, который работает в некоммерческой организации Animal EDventure Park (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Ролик длится всего несколько секунд, и в нем мужчина заглядывает в кармашек мамы-кенгуру, обнаруживая там уютно устроившегося детеныша. Но на кадрах зрители разглядели якобы кость и даже органы животного.

"У меня психологическая травма. Все эти годы я думал, что это милый кармашек…", "Я думала, у кенгуру сумка, а не открытая дыра в их плоти?", "Это органы?", "Кости?", – удивляются пользователи в комментариях.

I THOUGHT KANGEROOS HAD A POUCH NOT A GAPING HOLE IN THEIR FLESH??????? pic.twitter.com/xFeSsyhTWM