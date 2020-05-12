В соцсетях стал популярным видеоролик, демонстрирующий, как выглядит сумка кенгуру изнутри. Пользователям показалось, что вместо уютного кармашка у мамы-зверя попросту дыра в животе, на которую страшно смотреть.

Видео опубликовал в TikTok Александра Калин из США, который работает в некоммерческой организации Animal EDventure Park (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Как выглядит сумка кенгуру изнутри

Ролик длится всего несколько секунд, и в нем мужчина заглядывает в кармашек мамы-кенгуру, обнаруживая там уютно устроившегося детеныша. Но на кадрах зрители разглядели якобы кость и даже органы животного.

"У меня психологическая травма. Все эти годы я думал, что это милый кармашек…", "Я думала, у кенгуру сумка, а не открытая дыра в их плоти?", "Это органы?", "Кости?", – удивляются пользователи в комментариях.

I THOUGHT KANGEROOS HAD A POUCH NOT A GAPING HOLE IN THEIR FLESH??????? pic.twitter.com/xFeSsyhTWM — madelaine 🦇 (@jusdisappointin) May 5, 2020

На самом деле у сумчатых действительно кожный карман, а не дыра в теле. А то, что в соцсетях приняли за кости мамы-кенгуру, – просто ноги ее детеныша.

При этом сумка кенгуру более сложная часть тела, нежели просто мешочек из кожи. Она выполняет функции второй матки для потомства, защищая новорожденного кенгуренка, который появляется на свет длиной всего в несколько сантиметров, от внешних угроз.

Внутри сумки есть четыре соска, способные выделять (причем в один и тот же период времени) молоко разного типа для детенышей разного возраста. Карман устлан мощными и гибкими связками и мышцами, с помощью которых мама может закрывать его плотнее.

Другая особенность сумки кенгуру – она усеяна потовыми железами, выделяющими антимикробные вещества, помогающие защитить малышей кенгуру от вредных вирусов, бактерий и паразитов.

В Instagram у автора ролика есть еще одно видео, в котором сумка видна намного лучше. И, опять-таки, никаких костей с внутренними органами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Австралии фотограф запечатлел необычного кенгуру. Животное привлекло внимание своими выдающимися формами, прежде всего – "мускулами".

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