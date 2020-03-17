Крупное российское издание "Ведомости" опубликовало новость, в которой говорилось о закрытии несуществующего метро во Львове из-за коронавируса.

Соответствующий скриншот опубликовал украинский шоумен и телеведущий Сергей Притула, назвав "ганьбой замалчивание данного факта украинскими властями и журналистами" (чтобы посмотреть, проскролльте новость до конца).

В сообщении издания говорилось, что "метро Киева, Харькова и Львова прекратят работу из-за распространения коронавируса".

"Ведомости" закрыли метро во Львове facebook.com/serhiyprytula

Позднее из новости убрали упоминание Львова.

Ошибку уже исправили

"Если бы не русские "информационные" ресурсы, то мы, украинцы, так и не узнали бы болезненной правды! Вопрос к нашим честным политикам и неподкупным журналистам: почему о закрытии львовского метро мы должны узнавать у русских?! Почему замалчиваются факты полного блокирования Ивано-Франковского порта?! Почему остановлена паромная переправа Волочиск-Подволочиск?! Кто возьмет на себя ответственность за перебои в деятельности Черкасского аэро-хаба?! Кому то должно быть стыдно сейчас. Или вы реально думали, что сможете прикрыть коронавирусом свою некомпетентность? Ганьба!", – написал шоумен.

Реакция Сергея Притулы facebook.com/serhiyprytula

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине начали массово распространять фейки о том, что над Киевом вертолеты якобы будут распылять химические вещества для дезинфекции от коронавируса. В СБУ уже отреагировали на это.

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