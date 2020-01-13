В Запорожье обиженная жена надела мужу гайку на половой орган: эксклюзивные детали ЧП

В Запорожье мужчина попал в больницу с гайкой на половом члене – чтобы спасти детородный орган, медикам пришлось вызывать спасателей. Накрутила же её туда, по словам местных СМИ, его жена.

О ситуации в комментарии OBOZREVATEL рассказал заместитель начальника коммунальной спасательной службы "Кобра" Эдуард Нехорошев (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Со своей проблемой мужчина поступил в Городскую клиническую больницу №5. Из-за гайки его половой член опух и снять деталь самостоятельно не удавалось. По словам Нехорошева, мужчину уже приготовили к операции, собираясь хирургическим путем снять опухлость. Однако, после все-таки вспомнили про спасателей из "Кобры" и вызвали их.

В Запорожье сняли гайку с полового члена мужчины vesti.ua

"Его доставили в больницу, уже верхняя часть была опухшая, собирались хирургическим образом что-то уменьшать, чтоб снять эту гайку. Уже там выбрили, готовили к операции. Ну, вовремя вспомнили про "Кобру", что она там этим занимается. Ну мы часто этим занимаемся – то кольца, то наручники, то еще что-то. Вызвали нас на предмет "сможем-не сможем". Смогли. Опыт по кольцам есть, тут в принципе та же ситуация", – сказал Нехорошев.

Также замначальника "Кобры" рассказал OBOZREVATEL как именно происходил процесс снятия гайки – по его словам, точно так же, как снимают кольцо, застрявшее на пальце.

В Запорожье сняли гайку с полового члена мужчины vesti.ua

"Под распиливаемую поверхность, между ней и телом, подкладывается металлический предмет – щуп или от ножовки по металлу полотно. И сверху начинаем резать. Перепилили с одной стороны, перевернули, перепилили с другой стороны, две части разняли и все. Человеку спасли п*сюн, в общем-то, детородный орган", – поделился спасатель.

Одно из запорожских изданий Z-city сообщает, что мужчина якобы надел гайку не сам, а в этом ему "помогла" жена. Так она его наказала за измену.

В Запорожье сняли гайку с полового члена мужчины vesti.ua

Напомним, ранее OBOZREVATEL собрал в сети самые распространенные мифы о "мужском достоинстве".

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