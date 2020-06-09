В одном носке и с трусами в руках: в Днепре засняли голого мужчину, который катался по асфальту. Видео

Во вторник, 9 июня, в Днепре жители заметили голого мужчину, который катался по земле неподалеку от исполкома.

Видео с инцидентом опубликовано в Telegram-канале "Днепр сейчас". В ролике видно, что мужчина лежит на асфальте абсолютно голый, держа в руках нечто, похожее на нижнее белье. Также на одной его ноге видно носок и резиновый тапок.

В публикации также говорится, что сначала мужчина бегал по улице, а после начал кричать и кататься по земле. Авторы публикации не исключают, что он находился под действием наркотиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в центре Киева голый мужчина попал на пикантное видео.

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