Соловьеву показали гениталии в прямом эфире. Видео 18+

Российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву в прямом эфире показали мужские гениталии.

Инцидент произошел во время видеовключения с работником белорусского завода "Белаз" Анатолием. Фрагмент записи опубликовал блогер Денис Казанский в Telegram-канале.

Соловьев попросил мужчину рассказать о ситуации с протестами в Беларуси, однако тот удивил пропагандиста своим "ответом", сменив ракурс камеры.

Затем Анатолия резко "удалили" из включения, а россиянин впопыхах попытался отшутиться.

Как писал OBOZREVATEL, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко повторил легендарную фразу-мем бывшего главы Украины Виктора Януковича.

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