Нардеп от "Слуги народа" попал в конфуз из-за видео на фоне "секс-игрушки"

В сети опубликовали фото народного депутата от фракции "Слуга народа" Юрия Камельчука, который выступал в прямом эфире на фоне якобы секс-игрушки.

Кадр из трансляции обнародовал в Facebook-группе "Львівська політика" пользователь Андрей Выхопень в воскресенье, 18 апреля. Он отметил, что курьез произошел на стриме, но не уточнил, когда именно (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

На изображении видно, что народный избранник разговаривает о чем-то на камеру, сидя на фоне белых открытых стеллажей. Полки были заполнены в основном книгами, там также был небольшой флажок Украины, какой-то документ в рамке и круглое украшение.

Необычный "предмет интерьера" видно на фото внизу слева. Что именно стояло на полке у народного избранника, неизвестно.

Камельчук родился 12 февраля 1980 года во Львове. На досрочных парламентских выборах 2019 года был избран в Раду по округу № 124 (Червоноград, Сокальский район и часть Каменка-Бугской).

В парламенте он стал членом комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Камельчук сказал, что COVID-19 – это выдуманная болезнь, и он не доверяет "ни одной вакцине в мире". Также он добавил, что вакцинация от коронавируса "приносит смерти".