"Сияющий половой орган": британка случайно испекла маленькому сыну порно-торт

Британка Кейт Кирвен произвела в сети фурор, изготовив для сына торт, который оказался похож на женские половые органы.

Фото было опубликовано на странице The Unmumsy Mum на Facebook. Шестилетний сын Кейт увлекся предметами золотого цвета и кристаллами, поэтому Кирвен захотела порадовать мальчика тортом-жеодой – это геологическое образование.

"Пока я не закончила, я не видела, что испекла ему практически сияющую вагину", — написала женщина.

У сети успокоили мать, аргументируя тем, что ребенок вряд ли заметит сходство торта с половым органом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что популярный ритуал оставляет опасные бактерии на торте.