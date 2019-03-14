"Русскому человеку скрывать нечего": сеть рассмешила "туалетная" инициатива в РФ

В сети высмеяли абсурдную идею "борьбы с гомосексуализмом" в армии России.
Так, на Facebook-странице "РаиссяТудей" сообщается, что правительство страны намерено запретить ставить двери на туалетные кабинки в казармах.
Такую инициативу якобы озвучил министр обороны России Сергей Шойгу. В "РаиссяТудей" пошутили, что двери в туалетах, очевидно, придумали на Западе, что и не понравилось россиянам.
facebook.com/roissyatuday
"Тогда нужно запретить мужикам спать в одной казарме, а то мало ли что", "Перегородки тоже надо бы убрать, чтоб наверняка!" "А еще ставить камеру внизу в унитаз и процесс транслировать", "Православно сидят", "Русскому человеку скрывать нечего", — пишут в комментариях.
Иллюстрация
pexels.com
Как сообщал OBOZREVATEL, президент РФ Владимир Путин оконфузился рассказом про "петушка", выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
Ранее пользователи сети высмеяли нововведение, которое появилось в конструкции российского танка "Армата" — его оборудовали туалетом.
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