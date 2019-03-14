|Курьезы
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 1 000 грн от сети парфюмерных магазинов Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Курьезы

"Русскому человеку скрывать нечего": сеть рассмешила "туалетная" инициатива в РФ

504Читать материал на украинском

В сети высмеяли абсурдную идею "борьбы с гомосексуализмом" в армии России.

Так, на Facebook-странице "РаиссяТудей" сообщается, что правительство страны намерено запретить ставить двери на туалетные кабинки в казармах.

Такую инициативу якобы озвучил министр обороны России Сергей Шойгу. В "РаиссяТудей" пошутили, что двери в туалетах, очевидно, придумали на Западе, что и не понравилось россиянам.

Новости
"Какой-то позор": сеть разозлило публичное признание в любви Путину
"Русскому человеку скрывать нечего": сеть рассмешила "туалетная" инициатива в РФ

facebook.com/roissyatuday

"Тогда нужно запретить мужикам спать в одной казарме, а то мало ли что", "Перегородки тоже надо бы убрать, чтоб наверняка!" "А еще ставить камеру внизу в унитаз и процесс транслировать", "Православно сидят", "Русскому человеку скрывать нечего", — пишут в комментариях.

"Русскому человеку скрывать нечего": сеть рассмешила "туалетная" инициатива в РФ
"Русскому человеку скрывать нечего": сеть рассмешила "туалетная" инициатива в РФ
"Русскому человеку скрывать нечего": сеть рассмешила "туалетная" инициатива в РФ
"Русскому человеку скрывать нечего": сеть рассмешила "туалетная" инициатива в РФ
"Русскому человеку скрывать нечего": сеть рассмешила "туалетная" инициатива в РФ
"Русскому человеку скрывать нечего": сеть рассмешила "туалетная" инициатива в РФ

Иллюстрация

Иллюстрация

pexels.com

Как сообщал OBOZREVATEL, президент РФ Владимир Путин оконфузился рассказом про "петушка", выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Ранее пользователи сети высмеяли нововведение, которое появилось в конструкции российского танка "Армата" — его оборудовали туалетом.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Персона
Сергей Шойгу
Место
Россия
Тег
курьез
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
2
Смешно
1
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения