"Русскому человеку скрывать нечего": сеть рассмешила "туалетная" инициатива в РФ

В сети высмеяли абсурдную идею "борьбы с гомосексуализмом" в армии России.

Так, на Facebook-странице "РаиссяТудей" сообщается, что правительство страны намерено запретить ставить двери на туалетные кабинки в казармах.

Такую инициативу якобы озвучил министр обороны России Сергей Шойгу. В "РаиссяТудей" пошутили, что двери в туалетах, очевидно, придумали на Западе, что и не понравилось россиянам.

facebook.com/roissyatuday

"Тогда нужно запретить мужикам спать в одной казарме, а то мало ли что", "Перегородки тоже надо бы убрать, чтоб наверняка!" "А еще ставить камеру внизу в унитаз и процесс транслировать", "Православно сидят", "Русскому человеку скрывать нечего", — пишут в комментариях.

Иллюстрация pexels.com

Как сообщал OBOZREVATEL, президент РФ Владимир Путин оконфузился рассказом про "петушка", выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Ранее пользователи сети высмеяли нововведение, которое появилось в конструкции российского танка "Армата" — его оборудовали туалетом.

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