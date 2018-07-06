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"Рот закрой, смоктунчик!" Появилось новое видео эпичной перепалки в Раде

1.3тЧитать новость на украинском

В сети опубликовали новое видео ссоры между народным депутатом от Радикальной партии Олегом Ляшко и нардепом от БПП Сергеем Лещенко, в ходе которой они оскорбляли друг друга в нецензурной форме.

Ролик, снятый в сессионном зале, опубликовал пользователь Facebook Erich Hartmann.

Судя по кадрам, к перепалке присоединился коллега Лещенко по фракции Мустафа Найем.

Он гневно отвечал Ляшко и просил его прекратить разговаривать.

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"Рот закрой, я сказал!", - выкрикивает Найем.

Позже Лещенко, также обращаясь к лидеру РПЛ, кричит: "Рот закрой, смоктунчик!".

На то Ляшко ему ответил: "А ты видел?".

Взаимный обмен оскорблениями продолжался еще несколько минут.

Ранее OBOZREVATEL публиковал первое видео ссоры нардепов.

Персоны
Олег ЛяшкоСергей ЛещенкоМустафа Найем
Место
Украина
Объекты
видеоВерховная Рада Украины
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