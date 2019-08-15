Раша Срака стала звездой сети: кто она и что произошло

В сети вызвала ажиотаж фейковая шуточная новость о том, что словенская дзюдоистка Раша Срака якобы стала новым чрезвычайным и полномочным послом Словении в России.

Первым этот вброс опубликовало российское сатирическое издание "Панорама". Более того, авторы текста даже придумали шуточный комментарий по поводу "назначения" спортсменки от имени вымышленного главы МЗС Словении Душана Сральковича (на самом деле ведомством руководит Миро Церар).

Раша Срака ИА "Панорама"

"У Раши очень удачное имя — по-английски это слово переводится как Россия. Кроме того, у нее много общего с российскими политиками, что должно помочь наладить им тесный контакт. Нам известно, что в России с большим уважением относятся к бывшим спортсменам, награждая их депутатскими мандатами, а Раша не просто спортсменка, а дзюдоистка, и достигла успехов в любимом виде спорта российского президента", – написали в фейковой новости.

Примечательно, что сама женщина с таким именем действительно существует. Правда, полностью оно звучит как Раша Срака Вукович. Она является чемпионкой Европы 2003 года, неоднократным призером чемпионатов мира и Европы по дзюдо, где выступала за армию Словении.

Раша Срака – словенская спортсменка Sportida

Раша Срака на соревнованиях по дзюдо "24 канал"

Раша Срака представляла на соревнованиях армию Словении Википедия

Также Раша Срака является победителем Средиземноморских игр 2001 года, принимала участие в летних Олимпийских играх 2004 года и в летних Олимпийских играх 2012 года.

Шуточная новость о словенской спортсменке рассмешила пользователей сети, и они охотно принялись ее комментировать.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети высмеяли министра иностранных дел России Сергея Лаврова за фото, сделанное во время официального визита в Кыргызстан. На нем киргизские девушки в кокошниках и русских костюмах вручают ему хлеб и соль.

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