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"Путинская в*тница любимая": пропагандистке Кремля устроили "горячий" прием в Европе

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Топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабеева опять оказалась в эпицентре насмешек после того, как в сети показали видео горячего приема, который ей устроили во время одной из поездок в Париж в апреле 2019 года.

"О, любимая в*тница Путина! Шавка!" – закричал, заметив ее, очевидец и начал снимать на камеру. Именно эти кадры затем и попали в сеть. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На них мужчина всячески оскорбляет Скабееву, но она продолжает говорить по телефону.

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Ольга Скабеева в Париже

Ольга Скабеева в Париже

Скриншот с видео

Пользователи также высмеяли инцидент. "Попалась! Без окружения Росгвардии!", "Это можно смотреть бесконечно", "Сенсация! В Париже обнаружен говорящий сливной бачок!" – пишут они в комментариях.

Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети высмеяли отдых Скабеевой за границей. Ее поездка в Сербию вызвала возмущение.

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Тема
российская пропаганда
Персона
Ольга Скабеева
Место
ФранцияПариж
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Комментарии на сайте не модерированы
леня зе
леня зе
смотрят 60 минут и это радует.
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