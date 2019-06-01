"Путинская в*тница любимая": пропагандистке Кремля устроили "горячий" прием в Европе

Топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабеева опять оказалась в эпицентре насмешек после того, как в сети показали видео горячего приема, который ей устроили во время одной из поездок в Париж в апреле 2019 года.

"О, любимая в*тница Путина! Шавка!" – закричал, заметив ее, очевидец и начал снимать на камеру. Именно эти кадры затем и попали в сеть. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На них мужчина всячески оскорбляет Скабееву, но она продолжает говорить по телефону.

Ольга Скабеева в Париже Скриншот с видео

Пользователи также высмеяли инцидент. "Попалась! Без окружения Росгвардии!", "Это можно смотреть бесконечно", "Сенсация! В Париже обнаружен говорящий сливной бачок!" – пишут они в комментариях.

Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика

"Сливной бачок" приветствуют в Париже.🤣

Я это видео не видел. Нужно отправить его Скабеевой. pic.twitter.com/nzhej2yvv7 — Krychek (@Krychek5) 1 июня 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети высмеяли отдых Скабеевой за границей. Ее поездка в Сербию вызвала возмущение.

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