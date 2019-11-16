"Цирк карликов!" Путин рассмешил россиян фото с мини-спецназом

Президент России Владимир Путин сфотографировался с солдатами спецназа Бразилии, которые охраняли его во время визита в страну.

Соответствующим снимком на своей странице в Twitter поделился журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. "Фото на память", – говорится в подписи.

Путин посетил Бразилию для участия в саммите БРИКС, который проходил с 13 по 14 ноября. Во время поездки он встретился с президентом Бразилии Жаиром Болсонару для обсуждения международных вопросов, в том числе ситуации в Боливии.

Президент России Владимир Путин

При этом пользователи сети высмеяли новость. "Судя по фотке, он там самый богатырь. Там детсад выставил свою тактическую группу или цирк карликов?" "Скромненько. Дома, чтобы высунуть нос из Кремля, требуется целый полк суперагентов", – пишут в сети.

Путин в Бразилии twitter.com/dimsmirnov175

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Фото на память: Путин и охранявший его бразильский спецназ pic.twitter.com/78YNpfBTWh — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 16, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в России подвергли госиспытаниям парадные кабриолеты марки Aurus. На одном из таких авто передвигается президент России Владимир Путин.

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