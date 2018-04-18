"Псковский десант": россиянин без штанов попал на панораму "Яндекса"

Россиянин попал на панораму "Яндекса" в пикантный момент.

Фотографию с мужчиной без штанов, разместившегося за белым микроавтобусом, на Чудской улице российского Пскова заметил автор Twitter-аккаунта "Загнивающий Запад".

"Солдат НАТО минирует машину", — подписан снимок со спутника.

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Примечательно, что в тот момент на данной улице было оживленное движение, что не смутило незадачливого хулигана.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Google на своих картах подверг цензуре изображение отдыхающих у дома жителей Новоалтайска.