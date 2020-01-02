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2 января • обновлено в 22:35
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"Проверка на "мин нет": в сеть слили интимное видео "казаков ЛНР". 18+

3.8т
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В сеть слили видео интимных утех "казаков" так называемой Луганской народной республики.

Запись опубликовал в Twitter блогер Igor Girkin, сообщив, что видео снято в районе поселка Пришиб Луганской области. На кадрах видно, как двое человек уединились в лесу, однако им так и не удалось остаться незамеченными.

"Казак-казаку друг и брат… Поддержи друга-товарища в борьбе за правое дело всей душой и телом", – посмеялся блогер.

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"Кизяки они такие, безжалостные, жаль, что еще нагайкой не шлепал", "Настоящие ополченцы", "Любовь зла", "Змея наверно укусила, спасал друга, як сплевывал", "Может это присяга?" "Горбатый террикон", "Профессионально проверяют территорию на мин нет", – смеются в сети.

"Проверка на "мин нет": в сеть слили интимное видео "казаков ЛНР". 18+
"Проверка на "мин нет": в сеть слили интимное видео "казаков ЛНР". 18+
"Проверка на "мин нет": в сеть слили интимное видео "казаков ЛНР". 18+
"Проверка на "мин нет": в сеть слили интимное видео "казаков ЛНР". 18+
"Проверка на "мин нет": в сеть слили интимное видео "казаков ЛНР". 18+

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "ЛНР" рассказали, как "дохнут с голодухи" при "русском мире".

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Автор
Кирилл Лютый
Место
Украина Луганск
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Героически всандалил другу казаки они такие пхахахахах
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