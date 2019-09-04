Новости Реклама
4 сентября • обновлено в 15:06
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

"Придурки!" Путин не сдержал эмоций на публике

Читать материал на украинском

Президент РФ Владимир Путин назвал придурками тех, кто считает, что Дальний Восток – это балласт, который требует денег.

Так он отреагировал на реплику главы Якутии Айсена Николаева на заседании Госсовета. Инцидент попал на видео (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Новости
Поребрик News: Путин снова оконфузился в соцсетях

Айсен Николаев начал говорить, что "с высоких трибун порой звучало, что Дальний Восток – это балласт, требующий только льгот и бюджетных вливаний..."

На что Путин ответил: "Не знаю, какие придурки так говорили. Я что-то не верю".

Как ранее писал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20 в японской Осаке оскандалился заявлениями о ЛГБТ-сообществе. В частности, он пожаловался, что Москву якобы "шпыняют" из-за закона о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Путин сказал, что человек должен сначала вырасти, а потом уже решать вопрос со своей сексуальной ориентацией.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Владимир Путин
Место
Россия Москва
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
10
4
Смешно
2
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
филипп филипыч
филипп филипыч
упоротые учитесь как мыслить надо. а то только крысчане луган доны и дау нбаситы из ваших грязных ртов выливаются
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
филипп филипыч
филипп филипыч
пральна говорит. вон украина орала что крым баласт и результат на лицо)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / мнения

ads pixel