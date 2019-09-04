"Придурки!" Путин не сдержал эмоций на публике

Президент РФ Владимир Путин назвал придурками тех, кто считает, что Дальний Восток – это балласт, который требует денег.

Так он отреагировал на реплику главы Якутии Айсена Николаева на заседании Госсовета. Инцидент попал на видео (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Айсен Николаев начал говорить, что "с высоких трибун порой звучало, что Дальний Восток – это балласт, требующий только льгот и бюджетных вливаний..."

На что Путин ответил: "Не знаю, какие придурки так говорили. Я что-то не верю".

Как ранее писал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20 в японской Осаке оскандалился заявлениями о ЛГБТ-сообществе. В частности, он пожаловался, что Москву якобы "шпыняют" из-за закона о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Путин сказал, что человек должен сначала вырасти, а потом уже решать вопрос со своей сексуальной ориентацией.

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