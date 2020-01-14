Гайку на пенисе пилили болгаркой: появилось видео нашумевшей операции в Запорожье

В сети появилось видео операции, в ходе которой спасатели и медики смогли снять жителю Запорожья гайку с полового органа. Ее накрутила супруга пострадавшего, чтобы отомстить за измену.

Ролик опубликовал телеканал НТН. На кадрах видно, что для спасения пациента пришлось задействовать спецоборудование. Так, металлическую запчасть распиливали болгаркой, поливая операционное поле водой, чтобы избежать ожогов (посмотреть видео можно, доскроллив до конца страницы).

Гайку распиливали болгаркой Скриншот видео

Операция по снятию гайки Скриншот видео

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"Пациента уже готовили к операции и вспомнили о спасателях, что могут снять. Бригада выехала и с помощью спецоборудования прямо на операционном столе сняли эту гайку", – рассказал командир отделения коммунальной спасательной службы "Кобра" Александр Бриенко.

Чтобы избежать ожогов, операционное поле поливали водой Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, скандальный случай произошел в городской клинической больнице №5. Именно туда мужчина пришел спасать свой половой орган после мести жены. Спасатели и медики снимали гайку так же, как снимают кольцо с опухшего пальца.

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