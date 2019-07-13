Обиженная москвичка сняла трусы прямо в метро: видео 18+

Российские СМИ опубликовали в сети видео, на котором пассажирка оголилась в московском метро.

Так, женщина задрала юбку и сняла трусы после того, как один из пассажиров отказался уступить ей место. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

При этом она делала замечания людям, которые смотрели на нее и снимали происходящее на видео. В таком виде она проехала несколько станций.

Скриншот с видео

"Я обычная уже 30 лет. Насмотреться все никак не могут!" – кричала пассажирка.

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Как сообщал OBOZREVATEL, во Владивостоке, среди белого дня, девушка сняла трусы около памятника борцам за власть Советов.

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