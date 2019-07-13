Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Курьезы

Обиженная москвичка сняла трусы прямо в метро: видео 18+

9.5т Читать материал на украинском

Российские СМИ опубликовали в сети видео, на котором пассажирка оголилась в московском метро.

Так, женщина задрала юбку и сняла трусы после того, как один из пассажиров отказался уступить ей место. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

При этом она делала замечания людям, которые смотрели на нее и снимали происходящее на видео. В таком виде она проехала несколько станций.

Новости
"Без трусов": Тодоренко сделала интимное признание о своей свадьбе

Обиженная москвичка сняла трусы прямо в метро: видео 18+

Скриншот с видео

"Я обычная уже 30 лет. Насмотреться все никак не могут!" – кричала пассажирка.

Осторожно! Видео содержит откровенные кадры и нецензурную лексику! 18+

Как сообщал OBOZREVATEL, во Владивостоке, среди белого дня, девушка сняла трусы около памятника борцам за власть Советов.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия Москва
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
8
24
Смешно
0
Интересно
4
Печально
16
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Santi Amonito
Santi Amonito
А что быд-ломасквичи не смогли уступить место расыяночке, что она трусы скинула и даже проехала несколько станций?...., - ничего удивительного, - это типичная педе-расея ху*ла.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
3
Santi Amonito
Santi Amonito
А что быд-ломасквичи не смогли уступить место расыяночке, что она трусы скинула и даже проехала несколько станций?...., - ничего удивительного, - это типичная педерасея ху*ла.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
3
Миценко Андрей
Миценко Андрей
Так тож та самая украйиночка, хотевшая кружевные трусики))) Она ж в Москву уехала учиться. Видать научилась)))
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Миценко Андрей, а ты видать коренной мухосранец.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel