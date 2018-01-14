Новый лидер в 2018 году: звезды предупредили о грандиозных политических потрясениях в Украине

Астрологи предрекают Украине досрочные выборы и нового лидера уже в 2018 году.

Об этом пишет ТСН.

Ключевые политические изменения начнутся уже через месяц, говорят звездочеты.

"Скорее всего, выборы будут. У нас есть две карты в прямом положении, которые говорят о том, что будет какое-то объединение определенных сил, которым будет выгодно именно 2018 года начать разрушение системы. Будут большие немалые деньги в это, они уже готовы и на этом экономить не будут", - говорит таролог Ольга Соломка.

Нового лидера Украине предвещает и нумеролог Людмила Жукова.

"Новый лидер будет именно в 2018 году. В прошлом году я его просчитала, ему было 42 года, в этом году 43. Я уже подозреваю, кто может стать новым лидером, тот лидер, который придет, устроит небольшую часть населения Украины", - отметила она.

Как писал "Обозреватель", известный астролог дала прогноз по Украине на 2018 год.