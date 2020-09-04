На протест в Беларуси вышла голая женщина. Кадры 18+

На протесте в Беларуси засняли голую женщину. Коллаж

На акции протеста в Беларуси засняли женщину, которая шла среди толпы с оголенной грудью и в трусах.

Соответствующее видео было опубликовано Telegram-каналами 3 августа. Когда и где именно была совершена съемка, не уточняется, однако понятно, что инцидент произошел вечером.

На ролике запечатлено, как женщина в очках, задрав свою одежду, идет среди людей, которые засветили фонарики. Вероятно, речь идет об акции оппозиции.

"Протестующая" идет, пошатываясь со стороны в сторону, из-за чего можно предположить, что она нетрезвая.

Пожилая женщина пыталась прогнать голую демонстрантку, пихая ее в спину. Также на ролике видно, что оголенную прохожую снимала на телефон девушка с оппозиционным бело-красно-белым флагом на плечах.

Осторожно! Фото 18+!

В Беларуси на улицу вышла голая женщина. Скриншот

Она прошлась рядом с участниками демонстрации. Скриншот

Женщину снимала девушка с флагом-символом оппозиции. Скриншот

Скриншот видео

Чтобы посмотреть видео (18+), можно перейти по ссылке.

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