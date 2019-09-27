Мужчину обвинили в краже из-за огромного пениса. Фото

В Англии мужчину обвинили в краже из-за большого пениса.

Чтобы доказать свою невиновность 47-летнему Стива Уайтхерста пришлось снять штаны в магазине, пишет The Sun.

Сообщается, что мужчина пришел в магазин одежды со своей подругой и ее 18-месячным внуком. Когда они стояли на кассе, чтобы оплатить покупки, девушка обвинила его в краже вещей, указав на "выпуклость" на штанах. Также кассирша не поверила, что это не одежда, а его пенис.

В результате Уайтхерст прошел с охранником в примерочную, где и снял свои трусы. Охранник подтвердил, что вещей в трусах и правда нет. Покупатель пояснил, что был в очень узких джинсах, которые обтягивали его 10-дюймовый (25,4 сантиметра) пенис.

Стив Уайтхерст с подругой The Sun

Стив Уайтхерст The Sun

Стив Уайтхерст The Sun

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