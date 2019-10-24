Махала руками, бумагами: Мендель оконфузилась за спиной Зеленского в Японии. Видео

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель оконфузилась во время интервью Владимира Зеленского одному из украинских изданий в Токио.

Она несколько раз выглядывала из-за стены во время разговора и жестами давала понять, что разговор нужно заканчивать. Конфуз попал на видео, которое опубликовало "Сегодня" в YouTube. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

Несмотря на то, что интервью длилось всего 12 минут, Мендель успела несколько раз мелькнуть на заднем фоне, вырезать пресс-секретаря из кадров не удалось.

"За 11 минут интервью 4 раза вот этот человек выглянул из-за стены в разные моменты, махала руками, какими-то листами, жестами объясняла, что, мол, все, хватит. Никогда так не делайте, пожалуйста. Это самый ужасный пример работы пресс-работника с политиком. Непрофессионально. Ужас просто", – обратила внимание на инцидент журналистка Олеся Медведева на своей странице в Facebook.

В сети раскритиковали Мендель за поведение.

Мендель за спиной Зеленского Скриншот

Мендель за спиной Зеленского Скриншот

Мендель за спиной Зеленского Скриншот

Мендель за спиной Зеленского Скриншот

Мендель за спиной Зеленского Скриншот

Мендель за спиной Зеленского Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

27 сентября Мендель толкнула в Нью-Йорке журналиста, который хотел поговорить с Зеленским.

Пресс-секретарь отреагировала на скандал и угрожающе заявила, что в США за попытку приближения к президенту без разрешения журналиста арестовали бы.

В сети появились видео и предшествующих этому случаю инцидентов. Мендель несколько раз уводила журналистов от Зеленского.

О ее агрессии рассказал представитель "Радио Свобода" Кристофер Миллер.

В результате журналисты обратились к Зеленскому с призывом отреагировать и уволить Мендель за непрофессионализм и неэтичность. OBOZREVATEL поддержал эту инициативу.

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