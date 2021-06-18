Кива — журналисту: хочешь помурчать, долго ты не протянешь. Видео 18+

Народный депутат от фракции ОПЗЖ Илья Кива грубо ответил журналисту на вопрос о том, как политик зарабатывает на жизнь и посоветовал ему заниматься спортом. Свое замечание одиозный парламентарий объяснил тем, что сотрудник прессы выглядит намного старше заявленного возраста.

Конфликт возник в ходе диалога, который журналист начал с довольно компрометирующего вопроса, передает Telegram-канал "Тайны депутата". Представитель СМИ задал Киве вопрос, что, по его мнению, обозначает аббревиатура "ЗБС", написанная на его микрофоне (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Политик прогнозируемо дал ответ, содержащий обсценную лексику. Журналист его поправил и указал, что "ЗБС" расшифровывается как "Зарабатывать бывает сложно".

"Зарабатывать сложно бывает тому, кто не хочет работать", – отрезал нардеп.

"А вы скажите, где зарабатываете "лавэ"? Может мы хотели бы знать, к чему стремиться и каких целей достичь", — продолжил беседу корреспондент.

Подобный жаргон заметно задел Киву и он заметил, что собеседнику в его солидном возрасте пора бы уже самому знать, чем заниматься и к чему стремиться.

"И вообще вы плохо выглядите. Рекомендую заняться спортом и перейти на здоровый образ жизни, а то долго ты так не протянешь", – заключил политик и отправился на сессию парламента.

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг 18 июня Илья Кива вступил в "смертельную схватку" со своим оппонентом из "Слуги народа" Николаем Тищенко, после чего начал подозрительно шариться у себя в брюках.