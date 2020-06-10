Известный американский ведущий канала CNN случайно попал в кадр видеоролика, на котором его жена показывала асаны йоги.

Как сообщает Page Six, видео быстро удалили, но пользователи сети успели сделать скриншоты.

Известный американский телеведущий случайно засветился голым на видео жены Facebook Криса Куомо

49-летний Крис Куомо, переболевший коронавирусм, вместе с женой Кристиной находился на самоизоляции в своем особняке в Хэмптоне, откуда вел эфиры на CNN. На попавшем в сеть видео обнаженный ведущий стоит лицом к лужайке и спиной к камере.

Руководство телеканала и супруга Куомо оставили без внимания просьбы журналистов прокомментировать подлинность кадров.

Известный американский телеведущий случайно засветился голым на видео жены Page Six

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором засветила голую грудь.

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