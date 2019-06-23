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Использовал колбасу: раскрыт интимный секрет Януковича

26.4тЧитать материал на украинском

Экс-президент Украины Виктор Янукович использовал колбасу из конины для поддержания потенции.

Как передает НТВ, об этом рассказал его советник Дмитрий Выдрин. По его словам, Янукович свято верил в миф, что эта колбаса поддерживает мужскую силу, и потому не представлял без казы своего рациона.

"И вот мы садимся, столик накрыт, на нем колбаса казы. Он очень любит казы. Поэтому была колбаска, коньячок", - рассказал Выдрин, отметив, что в качестве закуски Янукович всегда предпочитал колбасу вместо сала.

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По его словам, также Янукович любил преувеличивать свои достижения различного характера. В частности, политик хвастался, что якобы может подтянуться на турнике около 80 раз.

Виктор Янукович

Виктор Янукович

РИА Новости

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне стало известно, что Януковича, который осужден за государственную измену, вызвали в Украину.

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Виктор Янукович
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
ПутЕн колбасу из конины привязывает на подошвы - так этот чмошный карлик выглядит выше!
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Шмурдяк Тарас
Шмурдяк Тарас
Влезли в трусы террану)
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Шмурдяк Тарас, ПРОВЕРИШ ЕГО ПОТЕНЦИЮ , ТОЛЬКО КАЧЕСТВЕННО ---ОТСОС ПОРТОС И АРАМИС
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