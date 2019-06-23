Использовал колбасу: раскрыт интимный секрет Януковича

Экс-президент Украины Виктор Янукович использовал колбасу из конины для поддержания потенции.

Как передает НТВ, об этом рассказал его советник Дмитрий Выдрин. По его словам, Янукович свято верил в миф, что эта колбаса поддерживает мужскую силу, и потому не представлял без казы своего рациона.

"И вот мы садимся, столик накрыт, на нем колбаса казы. Он очень любит казы. Поэтому была колбаска, коньячок", - рассказал Выдрин, отметив, что в качестве закуски Янукович всегда предпочитал колбасу вместо сала.

По его словам, также Янукович любил преувеличивать свои достижения различного характера. В частности, политик хвастался, что якобы может подтянуться на турнике около 80 раз.

Виктор Янукович РИА Новости

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне стало известно, что Януковича, который осужден за государственную измену, вызвали в Украину.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал