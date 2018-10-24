''И в мире наступил покой'': стих о казни Путина и террористов Донбасса стал хитом в сети

В сети обсуждают стихотворение с апокалиптическим сценарием для террористов "Л/ДНР".

Опубликованный на странице Facebook воина ВСУ Виктора Чередниченко стих, разошелся по сети и вызвал шквал поддержки среди пользователей.

В произведении агрессора Владимир Путина казнят в Гааге и во всем мире наступает покой.

OBOZREVATEL приводит текст полностью. Внимание! 18+

Я видел сон, чудесный сон:

В донецком морге был Кобзон,

Какой-то пи*ор в каске "Пресса”

и рядом с ним вся банда Беса.

Лежали бабушки с морковкой

И дети, что топтали флаг.

Лежали Гиви с Моторолой -

в момент любви их сплющил танк.

Раскинув скудными мозгами

Лежали кучкой казачки,

Захарченко лежал безногий,

и Гиркин, выкатив зрачки.

Горел Донецк – пылала вата.

Луганск спокойно догорал.

И рвы расстрельные бульдозер

Землей тихонько засыпал.

Московский кратер наполнялся

радиактивною водой,

Ху*ла повесили в Гааге –

И В МИРЕ НАСТУПИЛ ПОКОЙ!!!

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети вспомнили жесткий стих Орлуши о патриотах России.