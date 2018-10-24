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''И в мире наступил покой'': стих о казни Путина и террористов Донбасса стал хитом в сети

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В сети обсуждают стихотворение с апокалиптическим сценарием для террористов "Л/ДНР".

Опубликованный на странице Facebook воина ВСУ Виктора Чередниченко стих, разошелся по сети и вызвал шквал поддержки среди пользователей.

В произведении агрессора Владимир Путина казнят в Гааге и во всем мире наступает покой.

Новости
''Россияне в нас стреляют!'' Сеть растрогал стих жителя оккупированного Донбасса

OBOZREVATEL приводит текст полностью. Внимание! 18+

Я видел сон, чудесный сон:

В донецком морге был Кобзон,

Какой-то пи*ор в каске "Пресса”

и рядом с ним вся банда Беса.

Лежали бабушки с морковкой

И дети, что топтали флаг.

Лежали Гиви с Моторолой -

в момент любви их сплющил танк.

Раскинув скудными мозгами

Лежали кучкой казачки,

Захарченко лежал безногий,

и Гиркин, выкатив зрачки.

Горел Донецк – пылала вата.

Луганск спокойно догорал.

И рвы расстрельные бульдозер

Землей тихонько засыпал.

Московский кратер наполнялся

радиактивною водой,

Ху*ла повесили в Гааге –

И В МИРЕ НАСТУПИЛ ПОКОЙ!!!

''И в мире наступил покой'': стих о казни Путина и террористов Донбасса стал хитом в сети

''И в мире наступил покой'': стих о казни Путина и террористов Донбасса стал хитом в сети

''И в мире наступил покой'': стих о казни Путина и террористов Донбасса стал хитом в сети

''И в мире наступил покой'': стих о казни Путина и террористов Донбасса стал хитом в сети

''И в мире наступил покой'': стих о казни Путина и террористов Донбасса стал хитом в сети

''И в мире наступил покой'': стих о казни Путина и террористов Донбасса стал хитом в сети

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети вспомнили жесткий стих Орлуши о патриотах России.

Читайте все новости по теме "АТО на Донбасі" на OBOZREVATEL.

Темы
АТО на ДонбасіВійна на ДонбасіРоссийско-украинский конфликт
Персона
Владимир Путин
Место
Украина
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Свинарылых Мышебрат
Свинарылых Мышебрат
так стишками и песенками укропы москалей и переможут, ДБ
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Бор Тарас
Бор Тарас
"Хуйла повесили в Гааге.И в мире наступил покой".Эта строчка особенно нравится кацапездолам.БУГАГАГА!
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Шквал??Где??? То что вверху...придуманно и напечатано редакцией Обозревателя...Как обычно)))
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