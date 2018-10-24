''И в мире наступил покой'': стих о казни Путина и террористов Донбасса стал хитом в сети

В сети обсуждают стихотворение с апокалиптическим сценарием для террористов "Л/ДНР".
Опубликованный на странице Facebook воина ВСУ Виктора Чередниченко стих, разошелся по сети и вызвал шквал поддержки среди пользователей.
В произведении агрессора Владимир Путина казнят в Гааге и во всем мире наступает покой.
OBOZREVATEL приводит текст полностью. Внимание! 18+
Я видел сон, чудесный сон:
В донецком морге был Кобзон,
Какой-то пи*ор в каске "Пресса”
и рядом с ним вся банда Беса.
Лежали бабушки с морковкой
И дети, что топтали флаг.
Лежали Гиви с Моторолой -
в момент любви их сплющил танк.
Раскинув скудными мозгами
Лежали кучкой казачки,
Захарченко лежал безногий,
и Гиркин, выкатив зрачки.
Горел Донецк – пылала вата.
Луганск спокойно догорал.
И рвы расстрельные бульдозер
Землей тихонько засыпал.
Московский кратер наполнялся
радиактивною водой,
Ху*ла повесили в Гааге –
И В МИРЕ НАСТУПИЛ ПОКОЙ!!!
Это прекрасно pic.twitter.com/vUwWzX9GAS— Фашик Донецкий (@FashDonetsk) 22 октября 2018 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, в сети вспомнили жесткий стих Орлуши о патриотах России.
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