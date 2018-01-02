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Это фиаско, братан: видео с новогодним "телом" во Львове поссорило сеть

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Во Львове случайный свидетель снял на видео доставку патрульными полицейскими в отделение вероятного нарушителя, который оказался полуголым и едва держался на ногах.

Соответствующее видео в своем Facebook публикует паблик Varta1.

Некоторым меры полиции показались слишком грубыми, другие же высказались в поддержку их действий.

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"Госпожа полицейская ему даже курточку понесла", - отмечают люди.

Как писал "Обозреватель", во Львове соцработник устроил стрельбу в подопечной семье.

Читайте все новости по теме "Криминал" на Обозревателе.

Темы
КриминалНовый год
Место
УкраинаЛьвов
Объект
Национальная полиция Украины
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