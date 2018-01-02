Это фиаско, братан: видео с новогодним "телом" во Львове поссорило сеть

Во Львове случайный свидетель снял на видео доставку патрульными полицейскими в отделение вероятного нарушителя, который оказался полуголым и едва держался на ногах.

Соответствующее видео в своем Facebook публикует паблик Varta1.

Некоторым меры полиции показались слишком грубыми, другие же высказались в поддержку их действий.

"Госпожа полицейская ему даже курточку понесла", - отмечают люди.

Как писал "Обозреватель", во Львове соцработник устроил стрельбу в подопечной семье.