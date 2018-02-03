"Что-то не слышно Задорнова": фото убитого в Сирии летчика РФ утешило соцсети

Социальные сети наполнились злорадством по поводу гибели в Сирии российского летчика со сбитого боевиками самолета Су-25.

Масла в огонь подлил тот факт, что президент России Владимир Путин еще в декабре 2017 года заявил о победе над террористами в Сирии, а также о выводе российских войск с территории страны.

"Полностью разгромленные и уничтоженные в Сирии террористы сбили самолет полностью выведенных из этой страны российских ВКС. Интересно, выплатят ли компенсацию семье несуществующего погибшего летчика?" - иронизируют комментаторы.

Что-то не слышно Задорнова с шуткой про самолёт, который тяжелее воздуха.

Что с Михаилом? Переживаю за него... — Дональд Трамп 🇺🇸 (@DJ__Trump) 3 лютого 2018 р.

- Слушайте, как так получилось, что несколько месяцев назад вы сказали, что войска из Сирии вывели, но самолёты до сих пор сбивают и летчиков убивают?

- Ну мы говорили, что нас и в Украине нет. — Серый Кардинал (@slevo4kin) 3 лютого 2018 р.

Утром выходишь на митинг за бомбежку Сирии.

Через несколько часов там уже сбивают самолет.

Совпадение?)) — Крымская Зима (@Wintercrim) 3 лютого 2018 р.

Мой СУ-25, как ястреб быстрый,

В небе голубом и чистом

С рёвом набирает высоту.

А нет, не набирает. — Капітан Діоксин (@pomaranchevyi) 3 лютого 2018 р.

Полностью разгромленные и уничтоженные в Сирии террористы сбили самолет полностью выведенных из этой страны российских ВКС. Интересно, выплатят ли компенсацию семье несуществующего погибшего летчика?https://t.co/yLVjZOYUNQ — Наша Канада (@NashaCanada) 3 лютого 2018 р.

В кармане сбитого российского пилота нашли заявление об увольнении из армии РФ. Оно было подписано ещё месяц назад. — Серый Кардинал (@slevo4kin) 3 лютого 2018 р.

Россия бомбит Сирию сразу трупами — МинПанд (@crimeapanda) 3 лютого 2018 р.

Путинского лётчика присыпали пылью, чтобы выдать за жертву.



И вообще его там нет, он уволился день назад. pic.twitter.com/NjBXAfYNMT — Единый Урал / United Ural (@FreeUral_org) 3 лютого 2018 р.

Побежденные террористы и победивший их самолет pic.twitter.com/JxuU4X8AzK — Записки сумасшедшего (@Pavel_XII) 3 лютого 2018 р.

Твое лицо когда ты профессиональный летчик и уклонился от удара pic.twitter.com/L4erELWDTy — Стрелок Сигарет (@streloksig) 3 лютого 2018 р.

В субботу, 3 февраля, в Сирии в районе провинции Идлиб был сбит военный самолет Российской Федерации. Предварительно, погибшим пилотом оказался бывший украинский летчик из Симферополя.