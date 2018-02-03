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"Что-то не слышно Задорнова": фото убитого в Сирии летчика РФ утешило соцсети

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Социальные сети наполнились злорадством по поводу гибели в Сирии российского летчика со сбитого боевиками самолета Су-25.

Масла в огонь подлил тот факт, что президент России Владимир Путин еще в декабре 2017 года заявил о победе над террористами в Сирии, а также о выводе российских войск с территории страны.

"Полностью разгромленные и уничтоженные в Сирии террористы сбили самолет полностью выведенных из этой страны российских ВКС. Интересно, выплатят ли компенсацию семье несуществующего погибшего летчика?" - иронизируют комментаторы.

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В субботу, 3 февраля, в Сирии в районе провинции Идлиб был сбит военный самолет Российской Федерации. Предварительно, погибшим пилотом оказался бывший украинский летчик из Симферополя.

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Тема
Конфликт в Сирии
Место
СирияИдлиб
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