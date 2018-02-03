"Что-то не слышно Задорнова": фото убитого в Сирии летчика РФ утешило соцсети

Социальные сети наполнились злорадством по поводу гибели в Сирии российского летчика со сбитого боевиками самолета Су-25.
Масла в огонь подлил тот факт, что президент России Владимир Путин еще в декабре 2017 года заявил о победе над террористами в Сирии, а также о выводе российских войск с территории страны.
"Полностью разгромленные и уничтоженные в Сирии террористы сбили самолет полностью выведенных из этой страны российских ВКС. Интересно, выплатят ли компенсацию семье несуществующего погибшего летчика?" - иронизируют комментаторы.
Что-то не слышно Задорнова с шуткой про самолёт, который тяжелее воздуха.— Дональд Трамп 🇺🇸 (@DJ__Trump) 3 лютого 2018 р.
Что с Михаилом? Переживаю за него...
- Слушайте, как так получилось, что несколько месяцев назад вы сказали, что войска из Сирии вывели, но самолёты до сих пор сбивают и летчиков убивают?— Серый Кардинал (@slevo4kin) 3 лютого 2018 р.
- Ну мы говорили, что нас и в Украине нет.
Утром выходишь на митинг за бомбежку Сирии.— Крымская Зима (@Wintercrim) 3 лютого 2018 р.
Через несколько часов там уже сбивают самолет.
Совпадение?))
Мой СУ-25, как ястреб быстрый,— Капітан Діоксин (@pomaranchevyi) 3 лютого 2018 р.
В небе голубом и чистом
С рёвом набирает высоту.
А нет, не набирает.
Полностью разгромленные и уничтоженные в Сирии террористы сбили самолет полностью выведенных из этой страны российских ВКС. Интересно, выплатят ли компенсацию семье несуществующего погибшего летчика?https://t.co/yLVjZOYUNQ— Наша Канада (@NashaCanada) 3 лютого 2018 р.
В кармане сбитого российского пилота нашли заявление об увольнении из армии РФ. Оно было подписано ещё месяц назад.— Серый Кардинал (@slevo4kin) 3 лютого 2018 р.
Россия бомбит Сирию сразу трупами— МинПанд (@crimeapanda) 3 лютого 2018 р.
Путинского лётчика присыпали пылью, чтобы выдать за жертву.— Единый Урал / United Ural (@FreeUral_org) 3 лютого 2018 р.
И вообще его там нет, он уволился день назад. pic.twitter.com/NjBXAfYNMT
Побежденные террористы и победивший их самолет pic.twitter.com/JxuU4X8AzK— Записки сумасшедшего (@Pavel_XII) 3 лютого 2018 р.
Твое лицо когда ты профессиональный летчик и уклонился от удара pic.twitter.com/L4erELWDTy— Стрелок Сигарет (@streloksig) 3 лютого 2018 р.
В субботу, 3 февраля, в Сирии в районе провинции Идлиб был сбит военный самолет Российской Федерации. Предварительно, погибшим пилотом оказался бывший украинский летчик из Симферополя.
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