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"Звонок Путину" по гениталиям: стало известно о самой жестокой пытке на Донбассе

6.1тЧитать новость на украинском

Наиболее распространенной разновидностью пыток террористов "ЛДНР" над украинскими военными было использование электрического тока.

Об этом в интервью ZN.ua рассказал расследователь, документатор военных преступлений ОО Truth Hounds Роман Авраменко.

"Провода от полевого армейского телефона подсоединяли к языку и гениталиям и задавали вопрос. Если ответ не нравился, включали ток. Это они называли "звонком Путину", - говорит он.

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Также, отмечает Авраменко, на Донбассе правозащитники зафиксировали факты сексуального насилия.

"Это и несколько фактов прямого изнасилования, и очень многочисленные факты ударов по половым органам, и задействование половых органов в пытке. По квалификации это относят к сексуальным преступлениям", - подчеркнул он.

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Напомним, ранее экс-пленный рассказал о страшных пытках в "ДНР".

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Темы
Российско-украинский конфликтОперация "Висла"Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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