"Звонок Путину" по гениталиям: стало известно о самой жестокой пытке на Донбассе

Наиболее распространенной разновидностью пыток террористов "ЛДНР" над украинскими военными было использование электрического тока.

Об этом в интервью ZN.ua рассказал расследователь, документатор военных преступлений ОО Truth Hounds Роман Авраменко.

"Провода от полевого армейского телефона подсоединяли к языку и гениталиям и задавали вопрос. Если ответ не нравился, включали ток. Это они называли "звонком Путину", - говорит он.

Также, отмечает Авраменко, на Донбассе правозащитники зафиксировали факты сексуального насилия.

"Это и несколько фактов прямого изнасилования, и очень многочисленные факты ударов по половым органам, и задействование половых органов в пытке. По квалификации это относят к сексуальным преступлениям", - подчеркнул он.

Напомним, ранее экс-пленный рассказал о страшных пытках в "ДНР".