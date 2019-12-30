Главная Новости
30 декабря • обновлено в 12:18
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Звонили с банка, крали деньги: в Украине раскрыли сеть интернет-мошенников

1.3т
Читать материал на украинском

В Запорожье мошенники под видом call-центров похищали деньги с банковских карточек.

Еженедельно выручка от аферы составляла до 3 млн гривен, передает Департамент киберполиции Украины.

Сообщается, что трое мужчин в возрасте от 20 до 24 лет открыли три офиса , которые были замаскированы под вывесками о продаже окон и дверей. В сети скупались клиентские базы данных. Мошенники набрали штат сотрудников, где было около 100 человек, среди которых были и несовершеннолетние. Все они ежемесячно получали за свою работу около 15 тысяч гривен.

Новости
"Заплатите за сына": в Украине мошенники внедрили новую схему

Из таких call-центров звонили людям, представлялись сотрудниками службы безопасности банка, выманивали информацию относительно данных cvv-кода, номера карты, пин-код. Ежедневно каждый из сотрудников осуществлял около сотни таких звонков.

В ходе обысков полиция изъяла компьютерную технику, мобильные телефоны, клиентские базы и черновые записи.

Дело квалифицировано по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Всю изъятую технику направили на экспертизу. После получения результатов всех экспертиз будет решен вопрос об объявлении подозрения участникам преступной группы. Им грозит до 8 лет заключения.

В Запорожье задержали мошенников

В Запорожье задержали мошенников

НПУ

В Запорожье задержали мошенников

В Запорожье задержали мошенников

НПУ

В Запорожье задержали мошенников

В Запорожье задержали мошенников

НПУ

В Запорожье задержали мошенников

В Запорожье задержали мошенников

НПУ

Как сообщал OBOZREVATEL, в преддверии новогодних праздников вновь активизировались мошенники, которые выманивают у украинцев миллионы гривен. В основном работают через SMS-сообщения и мошенничают с банковскими картами.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Тимур Григоренко
Место
Украина Запорожье
Теги
афера мошенники Национальная полиция Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
5
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги