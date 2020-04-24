Пандемія коронавірусу стала зручною ширмою для згортання реформ в Україні. Побачивши тимчасове затишшя у Європі, яка вирішує свої економічні та соціальні проблеми, помітно активізувалися представники реваншистських сил.

Інсайдерська інформація про зміни в керівництві ДПС і ДМС, про яку написав Олексій Гончаренко – саме з цієї категорії. За словами депутата, уряд звільняє Сергія Верланова, Макса Нефьодова та його заступників - Роберта Зелді, Дениса Шендрика та Сергія Пєтухова.

Коли ми говоримо про звільнення Макса Нефьодова та Сергія Верланова, постає питання: хто лобіює ці зміни?

Очевидно, основним лобістом нових призначень стане Андрій Єрмак, голова Офісу Президента. Саме він останнім тижнем активно підсилював Ігоря Уманського. Останній, на жаль, у цій медіаактивності запам’ятався не як досвідчений фінансист і макроекономічний стратег, а як ображений міністр, якому не вдалося поставити своїх людей.

Звідси постає наступний логічний крок: хто ж прийде на їхнє місце?

Ще під час медіахвилі, піднятої Ігорем Уманським, ряд ЗМІ написали про те, що на податкову та митницю кладуть очі люди, наближені до Клименка та Калетника – одіозних діячів режиму Януковича. Про те, що реваншисти почуваються добре – ні для кого не секрет. Сам же пан Клименко досить багато грошей вкладає у свій піар на фейсбуку, з ним пов’язують ряд видань. Схеми Калетника та Клименка досить логічно лягає у схему зближення з Російською Федерацією, так званою "лінією Єрмака".

Очевидно, що звільнення Нефьодова та Верланова викличе питання у МВФ і поставить під питання отримання кредитів від МВФ. З боку міжнародних донорів заміна призначених після конкурсу людей без публічного звіту виглядатиме як продаж посад і лобіювання власних інтересів.

Хто заплатить за політичні інтриги навколо ДФС і ДМС?

Ймовірне повернення методів Калетника та Клименка означає шок для малого та середнього бізнесу. Про те, що збільшення перевірок в обхід реформованої податкової матиме місце, стало зрозуміло ще на початку квітня. Коли в.о. голови ДФС, яка мала би зникнути в рамках реформи, бадьоро відзвітував про призначення начальників відділів податкової міліції. Саме на податкову міліцію буде покладено задачу з наповнення бюджету.

Кому вигідне повернення старих схем на податковій і митниці?

Митниця та податкова – дуже апетитний шматочок. Особливо, в часи викликаної кризою пандемії. Так, ціни на експортні товари падають. Ресурсна база зменшується. А ось перекласти свої витрати на малий і середній бізнес у нас в країні люблять.

Таким чином, під тінню кризи та пандемії в оточенні президента Володимира Зеленського відбувається тихий переворот. Швидш за все, це відбувається за активної участі голови ОП Андрія Єрмака. Ймовірна заміна Верланова та Нефьодова старими кадрами з орбіти Калетника та Клименка означатиме розрив з європейськими партнерами та крен у бік Москви, яка готова давати кредити для збільшення політичного впливу.