Конкурс на посаду нового очільника Держпродспоживслужби триває. І поки окремі представники влади продовжують просувати на цю посаду свого протеже – попередні очільники відомства і далі впливають на його роботу.

Так, колишній перший заступник голови Андрій Жук, який фігурував у ряді тендерних скандалів і якого Кабмін звільнив наприкінці жовтня, схоже, не в курсі, що він вже не має жодного стосунку до роботи ДПСС. Як нам стало відомо з власних джерел у Держпродспоживслужбі, він щодня приходить до кафе, розташованого навпроти будівлі служби, як на роботу. І звідти – "керує процесом".

Подейкують, це кафе Жук облюбував як місце зустрічей ще за часів роботи в ДПСС. Як розповідають наші джерела, зараз туди до нього регулярно ходить в.о.начальника Держпродспоживслужби Ольга Шевченко – і начебто навіть носить йому якісь папери. Свого часу пані Шевченко була його підлеглою – і, схоже, досі не позбулася звички виконувати розпорядження вже звільненого першого зама.

У цьому кафе, за даними наших джерел, щодня проводить зустрічі Андрій Жук

Працівники ДПСС зазначають: наразі вони зіштовхнулися з шантажем з боку Жука. Він начебто погрожує тим, хто відмовляється виконувати його вказівки: "коли повернуся – повиганяю".

Ми вже писали про те, що пан Жук намагається повернутися у структуру, в якій встиг наробити чимало цікавих справ. Тендери з подвійною переплатою, кримінальні справи, де його підозрюють у відмиванні і безпосередньому розподілі грошей між учасниками корупційних змов, репресії проти працівників ДПСС та причетність до спроб розбазарювання державної власності – на його думку, ніяк не повинні перешкодити його поверненню на держслужбу. Зокрема, є інформація, що, використовуючи лазівки у законі, Жук намагається повернутися якщо не у керівництво Держпродспоживслужби, то бодай у ГУ ДПСС у Київській області, де він претендує на посаду керівника.

Якщо отримана нами інформація щодо регулярних відвідин згаданого кафе паном Жуком і його зустрічей з нинішнім керівником ДПСС відповідає дійсності, питання, що саме вирішується на цих зустрічах і чи мають вони вплив на діяльність Держпродспоживслужби – залишається відкритим.

Але те, що звільнений фігурант гучних скандалів досі може зберігати вплив на роботу ДПСС, безумовно, має привернути до себе увагу керівництва профільних міністерств.

А можливо – і правоохоронних органів.

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