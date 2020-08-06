"Звездный" педофил охотился по всей Украине: подробности скандала и свидетельства очевидцев. Эксклюзив

Задержанный правоохранителями подозреваемый в изнасиловании 9-летней девочки оказался 31-летним фотографом. У него масса селфи со звездами украинского шоу-бизнеса, а детей он заманивал перспективой "пристроить" в крутые телепроекты и привозил в Киев.

Жители его родного города рассказали OBOZREVATEL шокирующие подробности об "охотнике". Они утверждают, что педофил безнаказанно ходит на свободе минимум 10 лет. Подробнее – в нашем материале.

Потерял контроль и попался

В Сумской области 9-летняя девочка познакомилась с мужчиной в соцсети. Несколько дней они переписывались, а потом договорились о встрече, при этом мужчина настаивал, чтобы она ничего не рассказывала родителям.

31 июля новый "друг" приехал за ребенком на собственном авто и пообещал свозить в "Макдональдс", однако отвез на съемную квартиру. Там он совершал с несовершеннолетней действия сексуального характера, которые впоследствии квалифицировали как изнасилование.

После этого педофил продолжал писать девочке, договариваясь о следующей встрече, на которую просил привести подружку. Однако эта переписка уже проходила под контролем правоохранителей, так как 1 августа к ним обратилась мать несовершеннолетней.

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2 августа подозреваемого задержали. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы.

4 августа была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 29 сентября 2020 г. без права на залог.

Правоохранители Сумской области сообщили, что мужчина проживает на Полтавщине, ему 31 год и он якобы известный фотограф. Сейчас его проверяют на причастность к другим преступлениям.

Снимал всех бесплатно и появлялся со "странными" девочками

Как выяснил OBOZREVATEL, попавшийся на горячем мужчина – это житель г. Горишние Плавни в Полтавской области. Город небольшой, примерно 50 тысяч населения, и многие очень хорошо знают 31-летнего "фотографа" Валентина.

Одна из его сверстниц рассказала нашим журналистам, что парень лет с 14 увлекается фотографией.

"Валик уже тогда называл себя фотографом и, к слову, делал неплохие фотосессии. Потом стал проситься снимать на всех городских выставках, активно "лез" в мэрию. Мол, приглашайте на мероприятия, а я бесплатно буду фотографировать. Это сейчас понятно, что ему нужны были знакомства, в том числе с большими людьми, нужно было прикрытие. А тогда мы удивлялись: Валик действительно никогда не брал деньги за свою работу, всех снимал бесплатно. Но человек же должен за что-то жить?!" – рассказала Оксана (имя изменено. – Ред.)

Сверстники обращали внимание и на другие моменты. Когда Валентину было 18, а девочке, с которой он встречался, – 15, это еще воспринималось нормально. Разница вроде бы небольшая, да и обычное дело для маленького городка, где молодежи не так уж и много. Но потом, по словам знакомых, он пошел "на понижение".

"Когда ему было 20, а его новым девушкам 14, когда ему исполнилось 25, а им – 13... Мы обращали внимание, это уже бросалось в глаза. Валик всегда выбирал девочек одного типажа: они были маленькие, худенькие, с короткими стрижками, всем по 13-14 лет. С одной из них он встречался, пока ей не исполнилось 17. Вообще все его "девушки" были похожи на мальчиков, а менял он их, как перчатки, мог параллельно встречаться с несколькими. Многие даже думали, что Валик гей, а девчонок таскает с собой для прикрытия. Он сам такой манерный, слащавый... Не подумайте, что у меня какое-то "не то" отношение к ЛГБТ, просто это бросалось в глаза", – рассказал один из знакомых Валентина Олег.

Валентин выкладывал в сеть много своих фотографий, любил путешествовать Фото из удаленного Instagram

Шантажировал фотографиями и "кидал" на работе в Доминикане

В Горишних Плавнях Валентин не только фотографировал, но и предлагал свои услуги как "мастер по компам". Однако не просто так.

"Когда приходил почистить кому-то комп или поставить антивирус, то искал компромат. Ну, как компромат: какие-то откровенные фотографии. Тихо скачивал себе, а потом начинал шантажировать: мол, я у тебя в компьютере видел то-то, а ты если не сделаешь, что хочу, то эти фотографии выложу в интернет. Конечно, жертвы не хотели огласки. Когда ты живешь в маленьком городе, особенно. Подленький человек, подленький. Но все решали вопрос с Валентином тихо, не афишируя", – рассказал еще один знакомый "фотографа".

Многие люди об этом знали, но... продолжали с ним общаться. Валентин же всем говорил, что у него в Доминикане компания и там он зарабатывает минимум по 7 тысяч долларов в месяц, а то и больше. Правда, никому не объяснял, почему все так же живет в Горишних Плавнях.

"Он привез в Доминикану группу людей. До этого обещал им, что трудоустроит, а получилось: собрал с них деньги, привез и растворился. Потом прятался ото всех: и в Горишних Плавнях, и в других городах. Периодически закрывал свои соцсети, а когда страсти утихали, снова открывал. Насколько я знаю, никто не обращался в полицию, так как доказать очень трудно. Никакого договора никто не подписывал. Парням предлагал работу фотографом, девушкам – делать маникюр. Подбирал людей, скажем так, наивных и тихих - тех, кто не устроит потом скандал. Когда выяснялось, что никакой работы нет, Валентин говорил, что ничего и не обещал. Мол, привезти в Доминикану – привез, а дальше его не касается", – поделился с OBOZREVATEL один из пострадавших.

"Кибербордель" и защита от прослушки

Валентин мало рассказывал своим знакомым о семье, но очень любил похвастаться. Как-то одной девушке продемонстрировал глушитель мобильных телефонов, заказанный им на AliExpress.

"Валик показал мне прибор, который глушит сигнал мобильной связи в небольшом радиусе – примерно 10 метров. Сказал, что заказывал его на "Али". Эта глушилка выглядела как пачка Marlboro, а сбоку была кнопка. Нажимаешь и сигнал пропадает. Тогда я этому не придала значения, а сейчас понимаю, что он ведь не просто баловался. Глушитель ему мог пригодиться, чтобы маленькая жертва не могла дозвониться родным", – рассказала OBOZREVATEL Ирина (имя изменено. – Ред.)

Но хвастовство глушилкой – это еще не все. В 2010 году в Комсомольске разразился скандал. Правоохранители "накрыли" порностудию, предоставлявшую в режиме онлайн услуги любителям виртуального секса. Раскрыть это необычное на тот момент для Украины преступление помогла... гибель девушки.

21-летняя Ольга выбросилась из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже. Все выглядело как самоубийство, однако во время судмедэкспертизы выяснилось, что у девушки было пулевое ранение трехдневной давности, а комната, из окна которой выпала девушка, была напичкана современной оргтехникой и в ней находилось несколько веб-камер.

Правоохранители взяли квартиру под наблюдение. Оказалось, что преступники заманивали девушек, а потом те становились рабынями. Их избивали, морили голодом, за каждым их шагом следили камеры. В день у каждой была норма на "секс для клиентов". Видео транслировалось на сайте с платным доступом.

Знакомая Валентина утверждает, что тот хвастался, будто имеет непосредственное отношение к этому громкому преступлению.

"Валик очень любил повторять, что камеры в квартире, и систему, и сайты настраивал он. Ему говорили: "Валик, ну не звизди, почему ты тогда не сидишь?" А он отвечал: "А я такой хитрый". Не знаю, насколько правдивы его слова, но я лично их слышала от него", – рассказала Ирина.

Валентина в городе считали человеком "со странностями" Фото из удаленного Instagram

Использовал звезд шоубиза и заманивал девочек

В Горишних Плавнях многие относились к Валентину, как к человеку со странностями. Но списывали на то, что он творческий, якобы снимает клипы, работает на телепроектах в Киеве. В соцсетях выкладывал селфи со съемок и с разными знаменитостями. Однако, как утверждают уже киевские знакомые, все это большой обман.

"Дело в том, что пару раз он работал со СМИ на съемках, а потом делал себе левые аккредитации, но на тех же телепроектах вел себя с умом. "Отлавливал" звезду, просто как человек из массовки, и просил сфотографироваться. Знаменитости, конечно, соглашались, для них это привычно. Но Валентин потом показывал эти фотографии маленьким девочкам и говорил, что поможет им попасть на ТВ. Мне рассказывали, что даже привозил несколько групп в Киев", – уточнил собеседник OBOZREVATEL.

Попал на дочку "серьезного человека"

Жители Горишних Плавней убеждены, что изнасилование 9-летней девочки, на котором попался педофил, может быть не единственным. Утверждают, что о развращении детей некоторые знали, но родители жертв не обращались в полицию.

Много лет назад Валентин нарвался. В одной из квартир друга оборудовал фотостудию. А потом в соцсетях стали появляться фотографии девочек возрастом примерно 11-14 лет. Снимки были однотипные, задний фон на снимках один и тот же.

И выяснилось, что одна из девочек – дочка серьезного человека. Родители ребенка были в разводе, а фото дочери, позирующей по-взрослому, отец увидел случайно. Он выяснил, кто делал снимки и потом Валентину пришлось долго скрываться.

Возможно, после этого случая "фотограф" понял, что надо искать девочек "попроще".

Еще один случай тоже произошел в Горишних Плавнях. Мама обнаружила у дочки похожие взрослые фото, начала расспрашивать и та рассказала, что снимки делал ее друг, фотограф. На тот момент Валентину было 25 лет, а девочке 11-12.

Как-то она стала просить маму отпустить ее в Киев на телешоу, Валентин приглашает. Женщина категорически запретила, а подружку ее дочери родители отпустили. Потом та девочка поделилась: "Хорошо, что ты не поехала. Мы не успели на последний транспорт и Валик снял квартиру, он меня трогал".

В вышеописанных случаях родители девочек не обращались в полицию, как и другие пострадавшие. Большинство боялись огласки и что это скажется на детях – "город то маленький".

Это одна из главных причин, почему "любитель детей" долгие годы оставался безнаказанным, а попался уже на изнасиловании в Сумах.