"Не заявляли, что журналисты": пограничники оправдались за скандал со пропагандистами Кремля в Киеве

В Государственной пограничной службе Украины заявили, что пропустили на территорию государства пропагандистов канала Минобороны России "Звезда", поскольку те не сказали, что журналисты.

Такое объяснение скандала ведомство дало в комментарии "ВВС Украина". Пограничники подчеркнули, что рупоры путинского режима въехали в Украину не как представители СМИ.

"Они не заявляли, что они журналисты", – сказали в Госпогранслужбе. На вопрос, почему российских пропагандистов пропустили, представитель ведомства ответил, что в отношении этих людей не было информации о запрете на въезд.

Пропагандистка "Звезды" Диана Сирази Скриншот видео

Таким образом, исходя из комментария Госпогранслужбы, журналисты "Звезды" не указали настоящую цель поездки, за что теоретически украинская сторона их может выдворить и поставить запрет на въезд.

Как сообщал OBOZREVATEL, в СБУ отметили, что пропагандистка "Звезды" Диана Сирази прибыла в Киев как частное лицо. В ведомстве заверили, что "оперативно отреагируют", если пропагандистами будут совершены противоправные действия.

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