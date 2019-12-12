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12 декабря • обновлено в 14:18
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"Не заявляли, что журналисты": пограничники оправдались за скандал со пропагандистами Кремля в Киеве

2.9т
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В Государственной пограничной службе Украины заявили, что пропустили на территорию государства пропагандистов канала Минобороны России "Звезда", поскольку те не сказали, что журналисты.

Такое объяснение скандала ведомство дало в комментарии "ВВС Украина". Пограничники подчеркнули, что рупоры путинского режима въехали в Украину не как представители СМИ.

"Они не заявляли, что они журналисты", – сказали в Госпогранслужбе. На вопрос, почему российских пропагандистов пропустили, представитель ведомства ответил, что в отношении этих людей не было информации о запрете на въезд.

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Пропагандистка "Звезды" Диана Сирази

Пропагандистка "Звезды" Диана Сирази

Скриншот видео

Таким образом, исходя из комментария Госпогранслужбы, журналисты "Звезды" не указали настоящую цель поездки, за что теоретически украинская сторона их может выдворить и поставить запрет на въезд.

Как сообщал OBOZREVATEL, в СБУ отметили, что пропагандистка "Звезды" Диана Сирази прибыла в Киев как частное лицо. В ведомстве заверили, что "оперативно отреагируют", если пропагандистами будут совершены противоправные действия.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
российская пропаганда
Место
Украина Киев
Тег
Государственная пограничная служба Украины
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Пупкин Владимир
Пупкин Владимир
А что при прохождении граници у всех спрашивают кто они по профессии?
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
А чё за кипишь вна? Зеленский приглашал всех журналистов - "приезжайте, смотрите, пишите". Мы ведь тоже можем всяких Цимбалюков и Ко. за одно место подвесить.
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Odessa Dmitri
Odessa Dmitri
Так Зе же сам приглашал: "приезжайте посмотрите глазами ножками ручками" Или брехло?
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