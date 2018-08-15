"Звезда звезданула": террористам "ЛНР" разнесли важную позицию

Украинцы с сарказмом отреагировали на новость о том, что террористы "ЛНР" лишились опорного пункта у поселка Желобок, который в результате ликвидации сгорел дотла.

С данной точки оккупанты постоянно вели обстрелы передовых позиций украинских бойцов, пишет волонтер Юрий Мысягин на своей странице в Facebook.

"Как бы так написать, чтобы не сорвать "перемирие". Хотя какое это к черту перемирие. Тут в общем такое дело. В районе поселка Желобок — это как раз тот поселок, что все время в сводках и новостях проходит, постоянно, вернее каждый день там происходят провокации и обстрелы наших передовых позиций. К чему я это. Оккупанты там опорник недосчитались. Вернее, на карте-то он есть, пометка с названием имеется, а в реале в том месте над головой чистое небо и только остатки бревен вокруг. Сгорел к е*еням. Бывает", — отметил он в посте.

Подписчики Мысягина также восприняли эту информацию с юмором и оставили множество забавных комментариев, высмеивающих террористов и их фиаско на важной огневой позиции.

"Метеориты, наверное, в новостях видел", "Точно, сейчас же звездопад","Звезданула звезда с неба", "Та да, персеиды. Ото таке", "Курили, наверное, возле боекомплекта", "Кушать варили, рядом с боекомплектом. И так получилось", "Так жара какая!!! Напекло", — иронизируют пользователи.

"Явно свинособаки выжигали увеличительным стеклом кликухи свои", "Шестой уровень пожароопасности. Потому и горит", "Высокая солнечная активность", "Кара небесная,она такая", "Печку минами топили?", — продолжают шутить украинцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце июля украинские военные в зоне проведения ООС также уничтожили позицию террористов на Донбассе. После прямого попадания в цель над позицией оккупантов начал валить густой дым.