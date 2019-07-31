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Звезда популярного телешоу попал в ДТП под Одессой: подробности

1.8т Читать материал на украинском

Автомобилем Ford, который протаранил авто с семьей под Одессой, управлял 42-летний Сергей Трискиба – звезда телешоу "Хата на тата" на СТБ.

Об этом OBOZREVATEL рассказала Наталья Емельянова – друг пострадавших.

"Виновник аварии – Трискиба Сергей Викторович 1977 года рождения. Ранее он снимался в телешоу "Хата на тата", – отметила она.

Наталья уточнила, что водитель Ford на сегодняшний день находится в терапевтическом отделении областной больницы в Одессе.

Сергей Трискиба в телешоу "Хата на тата" на СТБ

Сергей Трискиба в телешоу "Хата на тата" на СТБ

Сергей Трискиба в телешоу "Хата на тата" на СТБ

Сергей Трискиба в телешоу "Хата на тата" на СТБ

Новости
"Провез на капоте сотню метров": топ-фискал устроил смертельное ДТП на Закарпатье

Напомним, что смертельное ДТП произошло на трассе Одесса-Рени 27 июля. По данным полиции, водитель буса Ford не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с Opel.

В легковом авто находились супруги Анатолий и Наталья Быткины с 19-летней дочерью Татьяной и будущим зятем, 20-летним Арсением Кольчиком. Парень погиб в тот же день в больнице, а Наталья скончалась 31 июля.

Семья ехала а автомобиле Opel

Семья ехала а автомобиле Opel

Наталья Быткина с дочерью Татьяной

Наталья Быткина с дочерью Татьяной

Наталья Емельянова просит всех, кто видел или снял на регистратор аварию, связаться с ней.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кропивницке инструктор по вождению сбил школьницу-велосипедиста. Ребенок погиб на месте происшествия.

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Автор
Александр Китраль Александр Китраль
Темы
Эксклюзив Криминал Война на дорогах
Место
Украина Одесса
Теги
ДТП авто криминал
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