Зверская расправа над студентками в Харькове: появились фото возможного убийцы

В сети опубликовали фотографии подозреваемого в жутком убийстве двух иностранных студенток в Харькове.

По данным паблика "ХС.Харьков", предполагаемого преступника зовут Альмадани Адель Тайсир.

"Полиция разыскивает подозреваемого в убийстве двух девушек: Альмадани Адель Тайсир 22.03.1992 года рождения", – говорится в сообщении.

Предполагаемый преступник

Напомним, что тела двух девушек из Турции полиция обнаружила в одной из арендованных квартир Харькова. Убийца перерезал им горло.

Ранее в полицию обратился 19-летний студент одного из вузов и сообщил, что две его однокурсницы не отвечают на телефонные звонки с 31 декабря.

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