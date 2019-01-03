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Зверская расправа над студентками в Харькове: появились фото возможного убийцы

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В сети опубликовали фотографии подозреваемого в жутком убийстве двух иностранных студенток в Харькове.

По данным паблика "ХС.Харьков", предполагаемого преступника зовут Альмадани Адель Тайсир.

"Полиция разыскивает подозреваемого в убийстве двух девушек: Альмадани Адель Тайсир 22.03.1992 года рождения", – говорится в сообщении.

Предполагаемый преступник

Предполагаемый преступник

Напомним, что тела двух девушек из Турции полиция обнаружила в одной из арендованных квартир Харькова. Убийца перерезал им горло.

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Ранее в полицию обратился 19-летний студент одного из вузов и сообщил, что две его однокурсницы не отвечают на телефонные звонки с 31 декабря.

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 2 января, в Сумах в результате ЧП с лифтом погиб двухмесячный младенец. Трагедия произошла после возвращения дедушки ребенка с прогулки. Выходя на 9-м этаже с коляской, лифт внезапно оборвался.

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Тема
Криминал
Место
УкраинаХарьков
Теги
убийствокриминалНациональная полиция Украины
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