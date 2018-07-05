Зверское убийство школьницы на Тернопольщине: подозреваемый объявил голодовку

17-летний Василий Гнатюк, которого подозревают в убийстве выпускницы из села Вишневец Тернопольской области Ирины Мукоид, объявил голодовку.

"С 5 июля 2018 несовершеннолетний мальчик Василий Гнатюк, которого уже год держат под стражей и подозревают в убийстве и изнасиловании 17-летней Ирины Мукоид, начал голодовку. Прямых доказательств причастности мальчика не существует, а также у него есть алиби. Кроме того, физическое состояние не позволяет совершить такое преступление, а отсутствие на правой рабочей руке большого пальца и маленький рост невозможным нанесение девочке смертельного удара в сердце", – написала на своей странице в Facebook журналистка Наталия Костылева.

Василий Гнатюк

Она отметила, что суд со слушанием фактов за год так и не начался. Ходатайства общественности и адвокатов о содержании мальчика под домашним арестом остаются без внимания.

"Врачебная помощь мальчику тоже не предоставляется, а 5 июля никто из прокуроров не явился на суд, мол отпуска. И вот, несовершеннолетний мальчик официально объявил голодовку! 21 век! Дети голодают в СИЗО, чтобы, наконец, их услышали! Ау, правозащитники и те, кто готовится к выборам и вешает рекламу обещаний на дорогах и городах! Проснитесь и сделайте перед выборами настоящее действие. Свободу Василию Гнатюку", – резюмировала журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, выпускницу зарезали 25 июня 2017 года. После того, как полиция назвала убийцу девушки, ее мать подвергла сомнению это решение.

Костылева сообщала, что эксперты готовы свидетельствовать в суде на стороне защиты обвиняемого , чтобы доказать замалчивание важных фактов.

В свою очередь, сам Гнатюк жаловался на полицейского, который угрожал отдать его на "расправу" заключенным. В октябре 2017 года следствие установило невиновность мальчика. Но уже в ноябре, всплыли противоречивые факты, из-за чего защита Гнатюка прямо обвинила правоохранителей в фальсификации дела.