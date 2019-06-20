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Зверское убийство девочки на Одесщине: опубликовано первое видео с места трагедии

13.8тЧитать материал на украинском

Правоохранители опубликовали видео из дома в Ивановке Одесской области, где в выгребной яме нашли тело пропавшей 11-летней Дарьи Лукьяненко.

Как сообщает пресс-служба полиции, при отработке территории полицейские провели неотложный обыск в одном из домовладений поселка (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца).

Сотрудники полиции извлекли голое тело ребенка из выгребной ямы и направили на судмедэкспертизу.

Полиция нашла тело Дарьи Лукьяненко

Полиция нашла тело Дарьи Лукьяненко

Скриншот видео

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Полиция нашла тело Дарьи Лукьяненко

Полиция нашла тело Дарьи Лукьяненко

Скриншот видео

Полиция нашла тело Дарьи Лукьяненко

Полиция нашла тело Дарьи Лукьяненко

Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Подозреваемый в убийстве – сосед девочки. Парня допрашивали два дня, однако он не признавался в содеянном до тех пор, пока его не выдала местная жительница.

  • Примечательно, что в поисках Даши принимали активное участие гадалки и экстрасенсы, которые уверяли, что ребенок жив и находится в подвале.

  • Первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что парень нигде не учится и не работает, все дни проводит за компьютером, иногда помогает родителям, которые работают на рынке в Ивановке.

  • Он признался в содеянном. Во время допроса задержанный рассказал, что душил девочку в коридоре, затем раздел, но якобы ничего не сделал. Далее бросил тело в яму, а вещи облил бензином и сжег.

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Тема
Даша Лукьяненко: убийство девочки на Одесщине
Место
УкраинаОдесса
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Юг Руси
Юг Руси
А где сама выгребная яма? А то укроинцы столько про неё говорят, что мне аж интересно стало на неё посмотреть! )))
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леня зе
леня зе
Юг Руси, это туалет во дворе.вот и вся выгребная яма.
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