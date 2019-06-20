Зверское убийство девочки на Одесщине: опубликовано первое видео с места трагедии

Правоохранители опубликовали видео из дома в Ивановке Одесской области, где в выгребной яме нашли тело пропавшей 11-летней Дарьи Лукьяненко.

Как сообщает пресс-служба полиции, при отработке территории полицейские провели неотложный обыск в одном из домовладений поселка (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца).

Сотрудники полиции извлекли голое тело ребенка из выгребной ямы и направили на судмедэкспертизу.

Полиция нашла тело Дарьи Лукьяненко Скриншот видео

Полиция нашла тело Дарьи Лукьяненко Скриншот видео

Полиция нашла тело Дарьи Лукьяненко Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подозреваемый в убийстве – сосед девочки. Парня допрашивали два дня, однако он не признавался в содеянном до тех пор, пока его не выдала местная жительница.

Примечательно, что в поисках Даши принимали активное участие гадалки и экстрасенсы, которые уверяли, что ребенок жив и находится в подвале.

Первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что парень нигде не учится и не работает, все дни проводит за компьютером, иногда помогает родителям, которые работают на рынке в Ивановке.

Он признался в содеянном. Во время допроса задержанный рассказал, что душил девочку в коридоре, затем раздел, но якобы ничего не сделал. Далее бросил тело в яму, а вещи облил бензином и сжег.

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