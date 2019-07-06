Зверское убийство 13-летней под Днепром: появилось видео с преступником-садистом

Полиция Днепропетровской области показала первое видео с подозреваемым в убийстве 13-летней Инны Дубовик.

На видео подозреваемый молодой человек показывает полицейским место, где он совершил убийство и где спрятал труп своей жертвы.

В Нацполиции отметили, что 13-летняя Инна ушла из дома 23 июня, однако мать сообщила о пропаже дочери только 29 июня.

В этот же день в с. Миролюбовка Пятихатского района была организована спецоперация по розыску. К поискам подключились волонтеры, местные жители и работники Нацгвардии.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска вышли на след 24-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве. Он рассказал обстоятельства преступления и признался, где спрятал тело. Вечером 5 июля тело ребенка со следами насильственной смерти обнаружили в лесополосе около села, где девочка проживала. По предварительному заключению судмедэкспертизы, смерть девочки наступила около 2-х недель назад.

Выяснилось, что ранее злоумышленник уже дважды был судим. Сейчас он задержан. За совершение умышленного убийства мужчине грозит уголовная ответственность по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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