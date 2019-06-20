"Затащил в дом и задушил": подозреваемый в убийстве 11-летней Даши признал вину

Задержанный по подозрению в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко житель Ивановки Одесской области сознался в содеянном.
Об этом сообщил заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин в комментарии OBOZREVATEL. По его словам, 26-летний Николай Т. нигде не учится и не работает, вел замкнутый образ жизни, много времени проводил за компьютером. Его родители работают на рынке. Следствие не исключает, что семья парня знала о его преступлении.
Глава Национальной полиции Сергей Князев заявил, что к качестве основной причины убийства Дарьи полиция рассматривает убийство на сексуальной почве.
19 июня вечером Национальная полиция задержала человека, подозреваемого в совершении убийства девочки.
"Им оказался 26-летний местный житель. Он сейчас дает показания. По версии следствия убийство было совершено на сексуальной почве. Тело девочки находится в судебно-медицинском подразделении местной больницы. Приношу соболезнования семье Дарьи", - сказал Князев.
Отмечается, что на поиски Лукьяненко были задействованы около 500 работников Национальной полиции, 400 работников Национальной гвардии и 100 работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Для проведения поисковых мероприятий были собраны кинологи из семи областей.
Во время допроса парень рассказал, что затащил Дашу в дом, задушил ее, после чего раздел и выбросил тело в выгребную яму. Одежду девочки сжег.
Отмечается, что правоохранители опрашивали молодого мужчину еще в первый день поисков Даши. Однако тогда он не привлек их внимания, хотя ребенок пропал возле его дома, соседи слышали детский крик и видели, что Николай что-то жег.
При этом парень даже привязался к одной из поисковых групп: мол, я местный, покажу, где искать надо.
Убийство Даши Лукьяненко
Отмечается, что волонтеры в первые дни поиска опрашивали семью 22-летнего местного жителя, которого потом задержали по подозрению в убийстве Дарьи. Тогда он говорил, что ничего не слышал — мылся и жарил яйца. Его родные также заверяли, что ничего не видели.
Как сообщал OBOZREVATEL:
13 июня в Ивановском районе Одесской области пропала 11-летняя Даша Лукьяненко. В четверг девочка пошла на занятия в танцевальный кружок.
Ребенка круглосуточно искали полтысячи человек: полиция, Нацгвардия, кинологи, спасатели, волонтеры, водолазы и пилоты.
Примечательно, что в поисках Даши принимали активное участие гадалки и экстрасенсы, которые уверяли, что ребенок жив и находится в подвале.
Подозреваемый — сосед девочки. Парня допрашивали два дня, однако он не признавался в содеянном до тех пор, пока его не выдала местная жительница. По его словам, убийство девочки произошло именно в том месте, где жители Ивановки слышали крик.
Местные рассказали, что подозреваемый буквально "жил в телефоне", был нелюдим, а следователям сказал, что в момент убийства играл на компьютере. Позже в Одессе показали его фото.
19 июня близкие 11-летней Дарьи опознали тело ребенка. По словам следователя, родители 22-летнего подозреваемого, скорее всего, не знали о содеянном. Также они отказались нанимать ему адвоката. Правоохранители рассказали, что парню грозит пожизненное заключение.
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