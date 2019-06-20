"Затащил в дом и задушил": подозреваемый в убийстве 11-летней Даши признал вину

Задержанный по подозрению в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко житель Ивановки Одесской области сознался в содеянном.

Об этом сообщил заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин в комментарии OBOZREVATEL. По его словам, 26-летний Николай Т. нигде не учится и не работает, вел замкнутый образ жизни, много времени проводил за компьютером. Его родители работают на рынке. Следствие не исключает, что семья парня знала о его преступлении.

Глава Национальной полиции Сергей Князев заявил, что к качестве основной причины убийства Дарьи полиция рассматривает убийство на сексуальной почве.

19 июня вечером Национальная полиция задержала человека, подозреваемого в совершении убийства девочки.

"Им оказался 26-летний местный житель. Он сейчас дает показания. По версии следствия убийство было совершено на сексуальной почве. Тело девочки находится в судебно-медицинском подразделении местной больницы. Приношу соболезнования семье Дарьи", - сказал Князев.

Отмечается, что на поиски Лукьяненко были задействованы около 500 работников Национальной полиции, 400 работников Национальной гвардии и 100 работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Для проведения поисковых мероприятий были собраны кинологи из семи областей.

Во время допроса парень рассказал, что затащил Дашу в дом, задушил ее, после чего раздел и выбросил тело в выгребную яму. Одежду девочки сжег.

Отмечается, что правоохранители опрашивали молодого мужчину еще в первый день поисков Даши. Однако тогда он не привлек их внимания, хотя ребенок пропал возле его дома, соседи слышали детский крик и видели, что Николай что-то жег.

При этом парень даже привязался к одной из поисковых групп: мол, я местный, покажу, где искать надо.

Убийство Даши Лукьяненко

Отмечается, что волонтеры в первые дни поиска опрашивали семью 22-летнего местного жителя, которого потом задержали по подозрению в убийстве Дарьи. Тогда он говорил, что ничего не слышал — мылся и жарил яйца. Его родные также заверяли, что ничего не видели.

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