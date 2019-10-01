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1 октября • обновлено в 18:08
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Зверское избиение девочки в Бердичеве: в полиции раскрыли жуткие подробности

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Полиция города Бердичева Житомирской области собирает все факты по делу об избиении 15-летней местной жительницы.

На данный моменты по данному факту открыто Уголовное производство по ст. 125 ч. 1 УК Украины, сообщил OBOZREVATEL майор полиции Олесь Мельничук. Санкция статьи предполагает штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан, или общественные работы на срок до двухсот часов, или исправительные работы на срок до одного года.

Зверское избиение девочки в Бердичеве: в полиции раскрыли жуткие подробности

По его словам, 29 сентября в отделение полиции доставили трех участников драки. Все они были отправлены в медпункт и после осмотра допрошены следователем, после чего их отпустили.

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Сейчас правоохранителями проводятся все необходимые следственные действия, все подробности дела в местной полиции обещают открыть уже через несколько дней.

В то же время в Мельничук опровергает сообщение о том, что одним из участников драки была дочка сотрудницы Бердичевского отдела полиции.

Подростки, которые участвовали в драке

Подростки, которые участвовали в драке

Бердичев.biz

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на Контрактовой площади 22 сентября четверо неизвестных молодых мужчин напали и избили парня.

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Тема
Эксклюзив
Место
Украина
Теги
буллинг избили девочку полиция
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