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3 января • обновлено в 01:36
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"Звериная жестокость!" Аксенов устроил панику из-за "вируса" Бандеры в Украине

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Главарь оккупированного Крыма Сергей Аксенов вышел из себя из-за чествования лидера ОУН Степана Бандеры.

В Facebook оккупант устроил панику из-за "бандеровщины", которую он назвал "проклятием Украины".

"Главный фактор деградации и разрушения страны, идейное "топливо" гражданской войны. Это идеология, которая сочетает в себе звериную жестокость и хуторскую ограниченность, раздутое самомнение и холопство. Для большей части Украины она чужда и отвратительна, это "вирус", который создан искусственно и занесен извне. Невозможно построить государство на таком гнилом фундаменте", – забредил Аксенов.

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Сергей Аксенов

Сергей Аксенов

uznayvse.ru

Как писал OBOZREVATEL, 1 января в Киеве прошло факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры. Организаторами "Марша чести, достоинства и свободы" выступили "Правый сектор", "Национальный корпус", ВО "Свобода", "Тризуб", С-14 и ряд других организаций.

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Автор
Кирилл Лютый
Персоны
Сергей Аксенов Степан Бандера
Место
Украина
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