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"Звали Россию – она пришла": в Крыму дагестанцы жестоко зарезали отца двоих детей

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В Севастополе, в аннексированном Крыму, трое дагестанцев убили местного жителя. Инцидент произошел в одном из кафе города.

Об этом сообщает "Комсомольская правда". По информации издания, жертвой гастарбайтеров стал 34-летний крымчанин Олег, отец двоих детей.

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Преступники намеренно начали конфликт в заведении, требуя у мужчины станцевать лезгинку. Когда же тот отказался, один из приезжих нанес ему несколько ударов ножом в грудь. Крымчанин скончался на руках у жены, не дождавшись приезда "Скорой помощи".

Кровавый инцидент уже вызвал реакцию в социальных сетях.

"Звали Россию – она пришла": в Крыму дагестанцы жестоко зарезали отца двоих детей
"Звали Россию – она пришла": в Крыму дагестанцы жестоко зарезали отца двоих детей
"Звали Россию – она пришла": в Крыму дагестанцы жестоко зарезали отца двоих детей
"Звали Россию – она пришла": в Крыму дагестанцы жестоко зарезали отца двоих детей

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали душераздирающие фото из Крыма. На них можно увидеть 166 детей на украденном полуострове, которые остались без отцов.

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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Казларылые, не верещите про геноцид, когда придет возмездие.
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
Привыкайте, крымчане, к нашим российским порядкам: лезгинку танцевать жизненно необходимо, а кто откажется, тот с жизнью и распрощается. Вот крымчане были недовольны тем, что им многого нельзя, но они не знали, что оказывается, лезгинку по требованию дагов можно танцевать!
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Юг Руси
Юг Руси
"Главное, что не укроинские фашисты" - в комментариях 😁😁
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