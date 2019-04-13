"Звали Россию – она пришла": в Крыму дагестанцы жестоко зарезали отца двоих детей

В Севастополе, в аннексированном Крыму, трое дагестанцев убили местного жителя. Инцидент произошел в одном из кафе города.

Об этом сообщает "Комсомольская правда". По информации издания, жертвой гастарбайтеров стал 34-летний крымчанин Олег, отец двоих детей.

Преступники намеренно начали конфликт в заведении, требуя у мужчины станцевать лезгинку. Когда же тот отказался, один из приезжих нанес ему несколько ударов ножом в грудь. Крымчанин скончался на руках у жены, не дождавшись приезда "Скорой помощи".

Кровавый инцидент уже вызвал реакцию в социальных сетях.

В Севастополе приезжие из Дагестана хотели заставить мужчину плясать лезгинку. Он отказался. Его зарезали.



Ну ничего, главное, что не украинские фашисты pic.twitter.com/7ubfA8d1U3 — Денис Казанський (@den_kazansky) 13 апреля 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали душераздирающие фото из Крыма. На них можно увидеть 166 детей на украденном полуострове, которые остались без отцов.

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