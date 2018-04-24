"Зубы пилили и вешали": военный шокировал рассказом из "ДНР"

Террористы на Донбассе били током и пилили зубы пленным украинским солдатам.

"Первый допрос в подвале проводили российские кадровые военные. Вопрос - ответ, вопрос - ответ. После допроса меня отвели наверх и забрали моего товарища (как выяснилось потом, вместо допроса его отвезли в больницу - зашивать). А буквально через несколько минут за мной опять пришли. В этот раз - местные", - рассказал в интервью "Обозревателю" экс-пленный "ДНР" Александр Олийнык.

По его словам, конкретных вопросов у них не было.

"Расстреливали". Подвешивали. Током били. Зубы пилили... Жесть, словом. Трое суток это продолжалось", - подытожил Олийнык.

Как сообщал "Обозреватель", депутат Госдумы обвинил украинских националистов в пытках и убийствах.