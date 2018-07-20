"Зрада" с Италией - неспроста: у Порошенко предупредили Украину о тяжелом периоде

Ближайшие месяцы для украинских дипломатов будут сложными, поскольку лоббисты России в Евросоюзе будут делать все, чтобы были отменены санкции Евросоюза и заявление вице-премьер-министра Италии о Крыме и Евромайдане неслучайно.

"В Италии к власти пришла коалиция, в соглашении которой записано - отмена санкций ЕС против РФ. И лоббисты Кремля сделают все, чтобы снять санкции, они будут проверять ЕС на прочность. Поэтому нас ждет непростая осень и зима, власти, нашим дипломатам понадобится немало сил, чтобы продолжить с ЕС диалог о политике санкций", - написала в своем Facebook первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко.

Она отметила, что это будут решающие месяцы в том числе и для украинских политиков.

Новости Кремлевские планы на Крым в ближайшее время

"Это будет время истины: какие политические силы и политики в стране борются за Украину, какие - за себя во власти. Ведь очевидно, что заявления о том, что "Украина нападет на Украину, Порошенко нападет на Донбасс, будет эскалация и все будет гореть" - ох как ложится в сценарий Кремля и его европейских лоббистов", - добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что "присоединение" Крыма к России было законным, а Евромайдан — фальшивая революция.