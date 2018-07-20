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"Зрада" с Италией - неспроста: у Порошенко предупредили Украину о тяжелом периоде

6.5тЧитать новость на украинском

Ближайшие месяцы для украинских дипломатов будут сложными, поскольку лоббисты России в Евросоюзе будут делать все, чтобы были отменены санкции Евросоюза и заявление вице-премьер-министра Италии о Крыме и Евромайдане неслучайно.

"В Италии к власти пришла коалиция, в соглашении которой записано - отмена санкций ЕС против РФ. И лоббисты Кремля сделают все, чтобы снять санкции, они будут проверять ЕС на прочность. Поэтому нас ждет непростая осень и зима, власти, нашим дипломатам понадобится немало сил, чтобы продолжить с ЕС диалог о политике санкций", - написала в своем Facebook первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко.

Она отметила, что это будут решающие месяцы в том числе и для украинских политиков.

Новости
Кремлевские планы на Крым в ближайшее время

"Это будет время истины: какие политические силы и политики в стране борются за Украину, какие - за себя во власти. Ведь очевидно, что заявления о том, что "Украина нападет на Украину, Порошенко нападет на Донбасс, будет эскалация и все будет гореть" - ох как ложится в сценарий Кремля и его европейских лоббистов", - добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что "присоединение" Крыма к России было законным, а Евромайдан — фальшивая революция.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Ирина Геращенко
Место
Украина
Объект
санкции
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andrei
andrei
Удивительно, что именно до итальянцев первых дошло осознание тогл, что революция гидности и майдан были фейком, инспирированным западным баблом. А референдум в Крыму - настоящим волеизьявлением народа. Европа просыпается. Хохлы, весьмирснаии рушится, аки карточный домик.
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Beloous Iouri
Beloous Iouri
andrei, слушай, троль коземордный, какого хрена делашь на украинских сайтах? Иди, копайся в своем го...не, у вас его больше, чем во всем остальном мире
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1
Ivan Rus
Ivan Rus
Не наблюдаю срача переможников
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3
0
2 из 3 ответов | показать все
andrei
andrei
van Dijk Max, обратный осмос еще никто не отменял)))
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0
0
van Dijk Max
van Dijk Max
andrei, как мона обтекать если сидеть по самы уши в дерьме?
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0
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van Dijk Max
van Dijk Max
нада отменить зарплаты , конфисковать нал валюту , шоб депутаты на заморских островах могли придумывать изищренныйе планы по расспаду Россию , скачки на граблях стоят бабла неуважаемые шумеры
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1
0

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